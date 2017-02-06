Додано: Чет 17 тра, 2018 20:21

после того, как последнее время начали опять теребить этого Гриценко, решил таки посмотреть интервью с "вечно вторым". В интервью он все "да я, да мы...". Но вид у него человека измученного нарзаном еще задолго до того, как на него легла ответственность за судьбу страны. Лично у меня к нему вопрос еще за то, как он, бедолага, рассчитался с долгом за залог на прошлые президентские выборы. А на днях политолог Руслан Бизяев дал ему (и не только ему) очень четкое определение - "спойлер". На укрлайфе это интервью было, посмотрите кто очень за Гриценко хотел бы голосовать. Традиционно наш выбор сводится к выбору наименее говeного варианта.