Ошибаетесь,проголосуют 87%,поймут все,у кого не более 9-ти летки с вечерней формой "обучения"!
Что-то давно не было фоток из цоколя и Максик не петросянит,скучно стало читать)))
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Додано: Чет 17 тра, 2018 18:53
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:44
Еще раз, в третий и последний - гиперлуп в чабани для поездок в 3 часа ночи никто тебе строить не будет. Есть бабло на самолет, знайди на такси 10 евро в 3 часа ночи, если тупой и не можешь убер за 70 грн.
Всім процвітання!
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:57
Может она поклонница садо-мазо с унижениями там всякими.
Флай, проходя мимо жд санции, скомуниздь пару цепей, а из парка деревянную лавку. И поднимай цену вдвое - уверен, будет в восторге
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:59
Вот и сравнили
Всё поняли и вас поправили, "экперта". Но ведь сразу видно "эксперта", обгадился и начал набрасывать. Вместо признать ошибку.
Опять же, данные о минималке берём за 2017 год и делим на будущие 8 грн с 14.07.2018. Уровень "аналитики" зашкаливает
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:01
pesikot
яка країна, такі і експерти. і замовники
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:11
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
после того, как последнее время начали опять теребить этого Гриценко, решил таки посмотреть интервью с "вечно вторым". В интервью он все "да я, да мы...". Но вид у него человека измученного нарзаном еще задолго до того, как на него легла ответственность за судьбу страны. Лично у меня к нему вопрос еще за то, как он, бедолага, рассчитался с долгом за залог на прошлые президентские выборы. А на днях политолог Руслан Бизяев дал ему (и не только ему) очень четкое определение - "спойлер". На укрлайфе это интервью было, посмотрите кто очень за Гриценко хотел бы голосовать. Традиционно наш выбор сводится к выбору наименее говeного варианта.
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:27
striped
Так и я о том же.
Хомякоид хотел PR, но получил ... по "образованию"
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