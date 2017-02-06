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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1112111311141115

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:53

  Первый написав:
Все понятно. С такими консультантами аналитегами у гриценко шансов нет.


Ошибаетесь,проголосуют 87%,поймут все,у кого не более 9-ти летки с вечерней формой "обучения"!
Что-то давно не было фоток из цоколя и Максик не петросянит,скучно стало читать)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:44

  Хомякоид написав:
  Первый написав:2 хомякоид.

Гиперлуп на трою вести или только до чабанов для 20 безлошадних пасажиров ночних рейсов?


Зображення

Все понятно. С такими консультантами аналитегами у гриценко шансов нет.


Понятно, первый сказал не надо общественного транспорта, значит не надо, все на убер.
Можешь попробовать на мера баллотироваться с такой программой, посмеемся вместе, Петя Бампер с своей передвыборной программой курит в сторонке.


Еще раз, в третий и последний - гиперлуп в чабани для поездок в 3 часа ночи никто тебе строить не будет. Есть бабло на самолет, знайди на такси 10 евро в 3 часа ночи, если тупой и не можешь убер за 70 грн.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:57

  Faceless написав:
  flyman написав:точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.

Ви всерйоз думаєте, що жінка при ясному розумі буде жити з немовлям у цоколі в стані "гола цегла" з отим сральником та рукомийником що ви змонтували?

Может она поклонница садо-мазо с унижениями там всякими.
Флай, проходя мимо жд санции, скомуниздь пару цепей, а из парка деревянную лавку. И поднимай цену вдвое - уверен, будет в восторге
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:59

  Хомякоид написав: Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

Так что каждый сам может сравнить.

Вот и сравнили :)
  Хомякоид написав:Некоторые поняли сразу что прошла опечатка, и речь идет о минимальной зарплате.
Для некоторых это высшая математика. Пишите истчо эксперды.

Всё поняли и вас поправили, "экперта". Но ведь сразу видно "эксперта", обгадился и начал набрасывать. Вместо признать ошибку.
  Хомякоид написав:Растем, я взял данные за 2017 год.

Опять же, данные о минималке берём за 2017 год и делим на будущие 8 грн с 14.07.2018. Уровень "аналитики" зашкаливает
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:01

pesikot

яка країна, такі і експерти. і замовники :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:11

  trololo написав:pesikot

яка країна, такі і експерти. і замовники :mrgreen:

+100500 :)
Хомякоид знает, что трындит. Гриценко, знает, что Хомякоид трындит и принимает его "аналитику". Но "для лозунгов пойдёт" (с) Перший
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

после того, как последнее время начали опять теребить этого Гриценко, решил таки посмотреть интервью с "вечно вторым". В интервью он все "да я, да мы...". Но вид у него человека измученного нарзаном еще задолго до того, как на него легла ответственность за судьбу страны. Лично у меня к нему вопрос еще за то, как он, бедолага, рассчитался с долгом за залог на прошлые президентские выборы. А на днях политолог Руслан Бизяев дал ему (и не только ему) очень четкое определение - "спойлер". На укрлайфе это интервью было, посмотрите кто очень за Гриценко хотел бы голосовать. Традиционно наш выбор сводится к выбору наименее говeного варианта.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:27

striped
Так и я о том же.
Хомякоид хотел PR, но получил ... по "образованию"
pesikot
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