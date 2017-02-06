Додано: Чет 17 тра, 2018 21:36

Второй да, были продажи и покупки готовых объектов, ниже стоимости участок+голая коробка с коммуникациями на тот момент. причем чем больше дом и участок- тем больше разница между реальной продажной ценой и стоимостью постройки аналогичного. от 500 метров общей бывают очень хорошие предложения, кому реально нужно продать.

Недавно знакомый расширил парк- купил за смешные (для него) деньги примыкающий участок, с другим будет сложнее и дороже- там особняк, который по рынку не продают и лес испорчен.

Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 17 тра, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.

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