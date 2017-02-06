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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так что там, снова даражай? ОШ 30 и ОШ 90 Бомбера видно будут брать новую "высоту" в 900 долл. США/м2
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:36
Второй да, были продажи и покупки готовых объектов, ниже стоимости участок+голая коробка с коммуникациями на тот момент. причем чем больше дом и участок- тем больше разница между реальной продажной ценой и стоимостью постройки аналогичного. от 500 метров общей бывают очень хорошие предложения, кому реально нужно продать.
Недавно знакомый расширил парк- купил за смешные (для него) деньги примыкающий участок, с другим будет сложнее и дороже- там особняк, который по рынку не продают и лес испорчен.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 17 тра, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:44
когда-то еще до сотовых, сестра из Канады прилетела и 99 Лада привезла ее на Трою за 50 американских долларов. она потом еще долго удивлялась, что такая нищета, а такси вдвое дороже Канады. таксисты что на вокзале, что на аэровокзале- отпетые уголовники.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:54
идём к целевой по зарплатам....
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
спад цен это ненадолго, пара месяцев ещё... в сентябре начнётся устойчивый рост
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:20
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