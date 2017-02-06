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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1113111411151116

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так что там, снова даражай? ОШ 30 и ОШ 90 Бомбера видно будут брать новую "высоту" в 900 долл. США/м2
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:36

Второй да, были продажи и покупки готовых объектов, ниже стоимости участок+голая коробка с коммуникациями на тот момент. причем чем больше дом и участок- тем больше разница между реальной продажной ценой и стоимостью постройки аналогичного. от 500 метров общей бывают очень хорошие предложения, кому реально нужно продать.
Недавно знакомый расширил парк- купил за смешные (для него) деньги примыкающий участок, с другим будет сложнее и дороже- там особняк, который по рынку не продают и лес испорчен.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 17 тра, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:44

  Хомякоид написав: Много иностранцев не имеющих телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн.Такси вызванное стоит 90 гривен.
в Дубаях каждый час Автобус подходит к самому выходу с аэропорта и везет до станции.
У нас это за пределами возможностей. Прилетел ночью, бери корыто возле аэропорта в 3 раза дороже. :D

когда-то еще до сотовых, сестра из Канады прилетела и 99 Лада привезла ее на Трою за 50 американских долларов. она потом еще долго удивлялась, что такая нищета, а такси вдвое дороже Канады. таксисты что на вокзале, что на аэровокзале- отпетые уголовники.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:54

  BIGor написав:Так что там, снова даражай? ОШ 30 и ОШ 90 Бомбера видно будут брать новую "высоту" в 900 долл. США/м2

идём к целевой по зарплатам....
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

спад цен это ненадолго, пара месяцев ещё... в сентябре начнётся устойчивый рост
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 23:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  BIGor написав:Так что там, снова даражай? ОШ 30 и ОШ 90 Бомбера видно будут брать новую "высоту" в 900 долл. США/м2

идём к целевой по зарплатам....

Можете растолковать подробнее, плз.
BIGor
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