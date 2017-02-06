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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1114111511161117

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.

Люди ценят пох. Это не выселки. Аркада распродала Патриотику дороже, чем Эврику.

Вы прозванивали, или только смотрели олх? Если только смотреть, то там такие чудеса можно увидеть, а как дойдет до дела, то ой.
10 тыс с ремонтом на похе это информация с форума, на олхе наверняка можно увидеть и за 5.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:13

  Vlad442 написав:
  Amat написав:И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.

Люди ценят пох. Это не выселки. Аркада распродала Патриотику дороже, чем Эврику.

Вы прозванивали, или только смотрели олх? Если только смотреть, то там такие чудеса можно увидеть, а как дойдет до дела, то ой.
10 тыс с ремонтом на похе это информация с форума, на олхе наверняка можно увидеть и за 5.


Только смотрел. И на ЛУНе. Не прозванивал. Интересовал просто средний уровень "хотелок".
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:Только смотрел. И на ЛУНе. Не прозванивал. Интересовал просто средний уровень "хотелок".

Риелторы и мошенники дают много левых объявлений. Особенно по аренде. Нужно либо ходить смотреть (даже прозвон их не отсеивает), либо сразу смотреть на самые дорогие объявления и отнимать 5% на торг. Аренда это не продажа. Человек не будет сдавать месяцами, поэтому доля неадекватных хотелок невелика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:53

  Vlad442 написав: Человек не будет сдавать месяцами, поэтому доля неадекватных хотелок невелика.

Это нормальный человек не будет сдавать месяцами, а я знаю жлобов-лендлордов - которые сдавали месяцами. Да и многие спекули-барыги оставляют новострой на года в засол.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:12

  Первый написав:
  Хомякоид написав:
  Первый написав:2 хомякоид.

Гиперлуп на трою вести или только до чабанов для 20 безлошадних пасажиров ночних рейсов?


Зображення

Все понятно. С такими консультантами аналитегами у гриценко шансов нет.


Понятно, первый сказал не надо общественного транспорта, значит не надо, все на убер.
Можешь попробовать на мера баллотироваться с такой программой, посмеемся вместе, Петя Бампер с своей передвыборной программой курит в сторонке.


Еще раз, в третий и последний - гиперлуп в чабани для поездок в 3 часа ночи никто тебе строить не будет. Есть бабло на самолет, знайди на такси 10 евро в 3 часа ночи, если тупой и не можешь убер за 70 грн.


Понятно, раз первый сказал не надо общественного транспорта то не надо.
Напиши Омеляну, пусть стрительство ж.д. ветки между Борисполем и ж.д. вокзалом останавливает, все на убер.
Если ты тупой и не понимаешь что один автобус не даст и пару процентов выхлопа сколько дают двадцать убитых уберовских корчей то пакатайся по цивилизованных аэропртах, посмотри как там организован паблик транспорт.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Риелторы и мошенники дают много левых объявлений.

А в чім сенс отих їхніх "лівих" оголошень? - що їм то дає?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:24

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Риелторы и мошенники дают много левых объявлений.

А в чім сенс отих їхніх "лівих" оголошень? - що їм то дає?

Наживка. Типа "это только что ушло, но есть "немного" дороже, хуже, дальше"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:24

Долярчик
"Эта квартира уже сдана.
- но мы вам можем предложить такую же, там же, чуть дороже"
-А что Вы ищете? Можем подобрать. Комиссия 50%. Как скоро Вам надо?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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