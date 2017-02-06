Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Amat написав:И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.
Люди ценят пох. Это не выселки. Аркада распродала Патриотику дороже, чем Эврику.
Вы прозванивали, или только смотрели олх? Если только смотреть, то там такие чудеса можно увидеть, а как дойдет до дела, то ой. 10 тыс с ремонтом на похе это информация с форума, на олхе наверняка можно увидеть и за 5.
Amat написав:И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.
Люди ценят пох. Это не выселки. Аркада распродала Патриотику дороже, чем Эврику.
Вы прозванивали, или только смотрели олх? Если только смотреть, то там такие чудеса можно увидеть, а как дойдет до дела, то ой. 10 тыс с ремонтом на похе это информация с форума, на олхе наверняка можно увидеть и за 5.
Только смотрел. И на ЛУНе. Не прозванивал. Интересовал просто средний уровень "хотелок".
Amat написав:Только смотрел. И на ЛУНе. Не прозванивал. Интересовал просто средний уровень "хотелок".
Риелторы и мошенники дают много левых объявлений. Особенно по аренде. Нужно либо ходить смотреть (даже прозвон их не отсеивает), либо сразу смотреть на самые дорогие объявления и отнимать 5% на торг. Аренда это не продажа. Человек не будет сдавать месяцами, поэтому доля неадекватных хотелок невелика.
Гиперлуп на трою вести или только до чабанов для 20 безлошадних пасажиров ночних рейсов?
Все понятно. С такими консультантами аналитегами у гриценко шансов нет.
Понятно, первый сказал не надо общественного транспорта, значит не надо, все на убер. Можешь попробовать на мера баллотироваться с такой программой, посмеемся вместе, Петя Бампер с своей передвыборной программой курит в сторонке.
Еще раз, в третий и последний - гиперлуп в чабани для поездок в 3 часа ночи никто тебе строить не будет. Есть бабло на самолет, знайди на такси 10 евро в 3 часа ночи, если тупой и не можешь убер за 70 грн.
Понятно, раз первый сказал не надо общественного транспорта то не надо. Напиши Омеляну, пусть стрительство ж.д. ветки между Борисполем и ж.д. вокзалом останавливает, все на убер. Если ты тупой и не понимаешь что один автобус не даст и пару процентов выхлопа сколько дают двадцать убитых уберовских корчей то пакатайся по цивилизованных аэропртах, посмотри как там организован паблик транспорт.