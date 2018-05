Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:04



Я не люблю пустопорожний треп. Это цифры, с которыми очень трудно спорить. Вам может нравиться или не нравиться Порошенко, Гройсман, Супрун, Омелян и другие, но улучшения показателей рынка труда сложно не заметить. И это при экономическом росте 2,5% в 2017 году. В первом квартале этого года рост ВВП составил уже 3,1%. Если динамика сохранится и сырьевые рынки продолжат рост, в этом году реально замахнуться и на 4% роста ВВП. И тогда средняя зарплата в 10 тыс грн на конец года станет реальностью. Не знаю, как кому, а мне это нравится.



Сергей Марченко



https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 4425542493 Хроники зубожиння. Держстат сообщает, что количество украинцев, зарабатывающих более 10 тыс грн/мес за год увеличилось почти вдвое: с 12,6 до 21,3% от всего количества работающих в марте 2018. Пару дней назад в эфире Телеканал "Київ" c Василь Фурман и Борис Кушнірук у меня случилась небольшая дискуссия с Борисом о зубожинни. Борис утверждал, что средняя зарплата 8 тыс грн это фейк, потому что суммируют огромную зарплату директора с низкими зарплатами десятков рабочих. В чем-то он прав: большинство людей действительно не получают средней зарплаты. Но утверждать, что больше средней зарплаты зарабатывают одни директора – неправильно. Каждый пятый украинец (21,3%) уже сегодня зарабатывает больше 10 тысяч гривен. Каждый третий (32%) – больше 8 тысяч. Вместе с тем, количество работающих за минимальную зарплату сократилось почти на четверть – с 10,3 до 7,9%. И это при том, что сама минималка за год тоже выросла на 16%.Я не люблю пустопорожний треп. Это цифры, с которыми очень трудно спорить. Вам может нравиться или не нравиться Порошенко, Гройсман, Супрун, Омелян и другие, но улучшения показателей рынка труда сложно не заметить. И это при экономическом росте 2,5% в 2017 году. В первом квартале этого года рост ВВП составил уже 3,1%. Если динамика сохранится и сырьевые рынки продолжат рост, в этом году реально замахнуться и на 4% роста ВВП. И тогда средняя зарплата в 10 тыс грн на конец года станет реальностью. Не знаю, как кому, а мне это нравится.Сергей Марченко

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.