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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1115111611171118

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ясненько....
... щось нагадало, як Я бігав по ВП за акційними варіантами, а там: або вже немає, або жосткий неліквід...... а на нормальні квартири - були для мене НЕНОРМАЛЬНІ ціни! :(

.... добре, що вже це все позаду....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники зубожиння. Держстат сообщает, что количество украинцев, зарабатывающих более 10 тыс грн/мес за год увеличилось почти вдвое: с 12,6 до 21,3% от всего количества работающих в марте 2018. Пару дней назад в эфире Телеканал "Київ" c Василь Фурман и Борис Кушнірук у меня случилась небольшая дискуссия с Борисом о зубожинни. Борис утверждал, что средняя зарплата 8 тыс грн это фейк, потому что суммируют огромную зарплату директора с низкими зарплатами десятков рабочих. В чем-то он прав: большинство людей действительно не получают средней зарплаты. Но утверждать, что больше средней зарплаты зарабатывают одни директора – неправильно. Каждый пятый украинец (21,3%) уже сегодня зарабатывает больше 10 тысяч гривен. Каждый третий (32%) – больше 8 тысяч. Вместе с тем, количество работающих за минимальную зарплату сократилось почти на четверть – с 10,3 до 7,9%. И это при том, что сама минималка за год тоже выросла на 16%.
Я не люблю пустопорожний треп. Это цифры, с которыми очень трудно спорить. Вам может нравиться или не нравиться Порошенко, Гройсман, Супрун, Омелян и другие, но улучшения показателей рынка труда сложно не заметить. И это при экономическом росте 2,5% в 2017 году. В первом квартале этого года рост ВВП составил уже 3,1%. Если динамика сохранится и сырьевые рынки продолжат рост, в этом году реально замахнуться и на 4% роста ВВП. И тогда средняя зарплата в 10 тыс грн на конец года станет реальностью. Не знаю, как кому, а мне это нравится.

Сергей Марченко

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:08

  kingkongovets написав:Не знаю, как кому, а мне это нравится.

тема не раскрыта
Нет радостных рассказов о том, что на прирост зарплаты можно купить больше товаров и услуг. Особенно отечественных.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:21

  kingkongovets написав:Хроники зубожиння. Держстат сообщает, что количество украинцев, зарабатывающих более 10 тыс грн/мес за год увеличилось почти вдвое: с 12,6 до 21,3% от всего количества работающих в марте 2018. Пару дней назад в эфире Телеканал "Київ" c Василь Фурман и Борис Кушнірук у меня случилась небольшая дискуссия с Борисом о зубожинни. Борис утверждал, что средняя зарплата 8 тыс грн это фейк, потому что суммируют огромную зарплату директора с низкими зарплатами десятков рабочих. В чем-то он прав: большинство людей действительно не получают средней зарплаты. Но утверждать, что больше средней зарплаты зарабатывают одни директора – неправильно. Каждый пятый украинец (21,3%) уже сегодня зарабатывает больше 10 тысяч гривен. Каждый третий (32%) – больше 8 тысяч. Вместе с тем, количество работающих за минимальную зарплату сократилось почти на четверть – с 10,3 до 7,9%. И это при том, что сама минималка за год тоже выросла на 16%.
Я не люблю пустопорожний треп. Это цифры, с которыми очень трудно спорить. Вам может нравиться или не нравиться Порошенко, Гройсман, Супрун, Омелян и другие, но улучшения показателей рынка труда сложно не заметить. И это при экономическом росте 2,5% в 2017 году. В первом квартале этого года рост ВВП составил уже 3,1%. Если динамика сохранится и сырьевые рынки продолжат рост, в этом году реально замахнуться и на 4% роста ВВП. И тогда средняя зарплата в 10 тыс грн на конец года станет реальностью. Не знаю, как кому, а мне это нравится.

Сергей Марченко

https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 4425542493


Разговаривал на днях с Запорожьем: нормального бухгалтера не найти.
Хотелки от 10К грн, причем ДТ и КТ отличают с трудом.
Нормальный - от 20, и это не главбух.
Iskander
 
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