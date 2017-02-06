Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хроники зубожиння. Держстат сообщает, что количество украинцев, зарабатывающих более 10 тыс грн/мес за год увеличилось почти вдвое: с 12,6 до 21,3% от всего количества работающих в марте 2018. Пару дней назад в эфире Телеканал "Київ" c Василь Фурман и Борис Кушнірук у меня случилась небольшая дискуссия с Борисом о зубожинни. Борис утверждал, что средняя зарплата 8 тыс грн это фейк, потому что суммируют огромную зарплату директора с низкими зарплатами десятков рабочих. В чем-то он прав: большинство людей действительно не получают средней зарплаты. Но утверждать, что больше средней зарплаты зарабатывают одни директора – неправильно. Каждый пятый украинец (21,3%) уже сегодня зарабатывает больше 10 тысяч гривен. Каждый третий (32%) – больше 8 тысяч. Вместе с тем, количество работающих за минимальную зарплату сократилось почти на четверть – с 10,3 до 7,9%. И это при том, что сама минималка за год тоже выросла на 16%. Я не люблю пустопорожний треп. Это цифры, с которыми очень трудно спорить. Вам может нравиться или не нравиться Порошенко, Гройсман, Супрун, Омелян и другие, но улучшения показателей рынка труда сложно не заметить. И это при экономическом росте 2,5% в 2017 году. В первом квартале этого года рост ВВП составил уже 3,1%. Если динамика сохранится и сырьевые рынки продолжат рост, в этом году реально замахнуться и на 4% роста ВВП. И тогда средняя зарплата в 10 тыс грн на конец года станет реальностью. Не знаю, как кому, а мне это нравится.
kingkongovets написав:Хроники зубожиння. Держстат сообщает, что количество украинцев, зарабатывающих более 10 тыс грн/мес за год увеличилось почти вдвое: с 12,6 до 21,3% от всего количества работающих в марте 2018. Пару дней назад в эфире Телеканал "Київ" c Василь Фурман и Борис Кушнірук у меня случилась небольшая дискуссия с Борисом о зубожинни. Борис утверждал, что средняя зарплата 8 тыс грн это фейк, потому что суммируют огромную зарплату директора с низкими зарплатами десятков рабочих. В чем-то он прав: большинство людей действительно не получают средней зарплаты. Но утверждать, что больше средней зарплаты зарабатывают одни директора – неправильно. Каждый пятый украинец (21,3%) уже сегодня зарабатывает больше 10 тысяч гривен. Каждый третий (32%) – больше 8 тысяч. Вместе с тем, количество работающих за минимальную зарплату сократилось почти на четверть – с 10,3 до 7,9%. И это при том, что сама минималка за год тоже выросла на 16%. Я не люблю пустопорожний треп. Это цифры, с которыми очень трудно спорить. Вам может нравиться или не нравиться Порошенко, Гройсман, Супрун, Омелян и другие, но улучшения показателей рынка труда сложно не заметить. И это при экономическом росте 2,5% в 2017 году. В первом квартале этого года рост ВВП составил уже 3,1%. Если динамика сохранится и сырьевые рынки продолжат рост, в этом году реально замахнуться и на 4% роста ВВП. И тогда средняя зарплата в 10 тыс грн на конец года станет реальностью. Не знаю, как кому, а мне это нравится.
flashgingo написав:Не неси пурги. Мать бухгалтером как раз в Запорожье работает. 6к получает и не жужжит т.к. это норм зарплата по Запорожью. 20к таких зарплат в Зп вообще нет, если конечно это не зиц председатель.
Бух бух рознь. Знаю бухгалтера в небольшом облцентре, обслуживает несколько фирм, ведет и сдает всю отчетность, имеет хороший процент от оборота. От месяца к месяцу разный, но это в разы больше 6кгрн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
flashgingo написав:Не неси пурги. Мать бухгалтером как раз в Запорожье работает. 6к получает и не жужжит т.к. это норм зарплата по Запорожью. 20к таких зарплат в Зп вообще нет, если конечно это не зиц председатель.
Бух бух рознь. Знаю бухгалтера в небольшом облцентре, обслуживает несколько фирм, ведет и сдает всю отчетность, имеет хороший процент от оборота. От месяца к месяцу разный, но это в разы больше 6кгрн
ну при чём тут % от оборота, в конверт центрах тоже есть бухгалтера и у Партии регионов тоже они были. Мы же говорим о среднестатистическом работнике бухгалтерии фирмы или предприятия. Так вот там таких зарплат и близко нет. А про 20к вообще улыбнуло, столько в Зп получают директора предприятий, программисты(именно кто код пишет), руководящие должности в банковском секторе и чинуши на высоких должностях.
flashgingo написав:ну при чём тут % от оборота, в конверт центрах тоже есть бухгалтера и у Партии регионов тоже они были. Мы же говорим о среднестатистическом работнике бухгалтерии фирмы или предприятия. Так вот там таких зарплат и близко нет. А про 20к вообще улыбнуло, столько в Зп получают директора предприятий, программисты(именно кто код пишет), руководящие должности в банковском секторе и чинуши на высоких должностях.
Все зависит от квалификации буха. Во многом благодаря автоматизации и информатизации процессов, "обычные" бухи, которые были крайне востребованы еще 10 лет назад, на рынке сильно обесценились. Высокооплачиваемые бухгалтера сейчас - это хорошо разбирающиеся в законодательстве, умеющие отстоять интересы предприятия в первую очередь перед налоговой вплоть до судебных разбирательств. Директора предприятий - весьма абстрактное понятие, на самом деле, ибо это может быть и гараж на три человека и предприятие на сотни человек. Руководящие должности в банковском секторе зарабатывают поболее и в регионах, столько и даже больше могут зарабатывать и на неруководящих позициях. Программисты тоже разные бывают, 20к даже в облцентре может быть нормально для одних (всякие 1С например) и крайне мало для других (в облцентре могут зарабатывать в 3-4 раза больше)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
BIGor написав:Это нормальный человек не будет сдавать месяцами, а я знаю жлобов-лендлордов - которые сдавали месяцами. Да и многие спекули-барыги оставляют новострой на года в засол.
Не верю что профессиональный арендодатель допустит простой больше месяца.
Барыги и засол это отдельный разговор, который не имеет отношения к теме аренды.
Serg-ik написав:Долярчик "Эта квартира уже сдана. - но мы вам можем предложить такую же, там же, чуть дороже" -А что Вы ищете? Можем подобрать. Комиссия 50%. Как скоро Вам надо?
Это в лучшем случае. А в худшем "да, квартира есть, вот телефон, поговорите с хозяйкой. Она уже едет с ключами, вот вам адрес, заселяйтесь, только подпишите договорчик на информуслуги и оплатите 100 долларов..." - "хозяйка передумала? Не страшно, мы сейчас дадим вам распечатку таких же вариантов из интернета".
Amat написав:Посмотрел предложение по аренде 2 и3 комнатных квартир в районе Лукьяновки.Средняя цена 12 тыщ. Но можно найти и за 10. А можно еще и поторговаться... И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.
Я за 10 сдал там неплохую 2к сталинку наконец. Алеж ПОХ це модный новострой, на Лукъяновке подороже будет.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
kingkongovets написав:Не знаю, как кому, а мне это нравится.
тема не раскрыта Нет радостных рассказов о том, что на прирост зарплаты можно купить больше товаров и услуг. Особенно отечественных.
При стабильном курсе рост зарплаты = купить больше импортных товаров и товаров, где есть импортные составляющие. А вот новострой будет все более и более недоступным, так как строители не будут работать за зарплаты ниже польских, особенно когда сосед-менеджер не напрягаясь зарабатывает в два раза больше, чем раньше.