За 6 это не то, что понимают под словом бухгалтер. Это женщина предпенсионного возраста, которой показали, как делать одну операцию, и она ее бездумно делает. Платежки вбивает, например.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:25
За 6 это не то, что понимают под словом бухгалтер. Это женщина предпенсионного возраста, которой показали, как делать одну операцию, и она ее бездумно делает. Платежки вбивает, например.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:27
20тысяч и Запорожье это очень далёкие друг от друга величины. Есть пара хороших знакомых в ЗП и родственник, который сдал помещение в котором занимался ресторанным бизнесом и свалил в Киев.
Пс
Новую смету подрезал у прораба, я был вообще в шоке от некоторых ценников. Ребята вышли на уровень 2013 и даже выше в долларе. ХЗ, но делать ремонт по сравнению с 2015 и 2016 вообще не выгодно. Ну или дёргать сомнительных строяков с перефирии.
Растёт в грн всё, один вид с/к шеи с 270 за кг сегодня 400+ грн уже.
Нефть на хаях, бенз на окко уже по 33, то есть больше 1евро. Подозреваю, что пробок скоро вообще не будет. На этом фоне муляние про среднюю зп смех.
У стоматологов вписаться в 1000 грн практически невозможно, например в лор отделении выдают всем список лекарств на 1700 в среднем, и это на фоне победных "хроник зубожиння" про каждого пятого зарабатывающим свыше 10кгрн)))
Востаннє редагувалось hume в П'ят 18 тра, 2018 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне недавно чистка вышла в 1200. Пломбы ставить - не дешевле за каждую
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:35
Почему нет? Сидить тьотя глаша і розносить 10 первинних документів за місяць, вважає себе бухгалтером - реально 6 кгрн.
Навіть це багато. простіше і дешевше не мучити людину - дать чарівний пендель і віддати на аутсорс чи доручити цю роботу іншому співробітнику.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 18 тра, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:36
Мне тоже. А если ситуация критическая и нужен микроскоп, то это тысяч 5. При этом 30% зарабатывают выше 10 кгрн и ещё там кто то спорит на телеканале)). Про цифру функционирования среднестатистической семьи из 3х человек условного среднего класса трибека очень близок (ка)
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:39
Шеф-повар в ресторане (правда дорогом по запорожским меркам) в ЗП - 23 тысячи и еле нашли.
Менеджер по продаже какой-то там рекламы в приложениях - экв 600 дол.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:43
100%
Это учетчик, а не бухгалтер:))
П.С. С дружественного предприятия в Броварах год назад ушла нормальный бухгалтер. Взала на аутсорс полтора десятка СПД и контор с абонплатой от 1000 до 3000 в месяц и имела всех в виду:)
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:52
Даже страшно предположить зп остальных работников ресторана. И ведь ЗП не Киев, тяжело толкнуть блюдо высокой кухни за условные 500 грн, а к нему пивас по 50. И это относительно большой город (по крайней мере был). про ситуацию в городах с населением 30-50 тысяч промолчим.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:09
Главная стоматология на Пимоненко. Чистка год назад 300, месяц назад 250 (не в кассу, как постоянному). Поменять неудачную металлокерамику (штифт тот же)- 2500 офиц в кассу, можно договориться, если не с улицы.
Шо ж у вас за зубы, шо знаете за расценки с микроскопом? Я думал, что у нас не ахти и не повезло.
Впрочем, знакомый если в Украине, лечит в какой-то ультрамодной стоматологии, там явно в разы дороже, но у него денег, как фантиков- супертюнингованый СL сплавил и купил на столичке обычный маленький мерс для ездить, бо машины уже никакие не вставляют (длинная эска с водилами пока остались) и поразить некого да и нечем- что на Печерске, что в пригороде.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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