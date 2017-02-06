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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1116111711181119

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:25

  flashgingo написав:Не неси пурги. Мать бухгалтером как раз в Запорожье работает. 6к получает и не жужжит т.к. это норм зарплата по Запорожью. 20к таких зарплат в Зп вообще нет, если конечно это не зиц председатель.

За 6 это не то, что понимают под словом бухгалтер. Это женщина предпенсионного возраста, которой показали, как делать одну операцию, и она ее бездумно делает. Платежки вбивает, например.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:27

20тысяч и Запорожье это очень далёкие друг от друга величины. Есть пара хороших знакомых в ЗП и родственник, который сдал помещение в котором занимался ресторанным бизнесом и свалил в Киев.

Пс
Новую смету подрезал у прораба, я был вообще в шоке от некоторых ценников. Ребята вышли на уровень 2013 и даже выше в долларе. ХЗ, но делать ремонт по сравнению с 2015 и 2016 вообще не выгодно. Ну или дёргать сомнительных строяков с перефирии.

Растёт в грн всё, один вид с/к шеи с 270 за кг сегодня 400+ грн уже.

Нефть на хаях, бенз на окко уже по 33, то есть больше 1евро. Подозреваю, что пробок скоро вообще не будет. На этом фоне муляние про среднюю зп смех.

У стоматологов вписаться в 1000 грн практически невозможно, например в лор отделении выдают всем список лекарств на 1700 в среднем, и это на фоне победных "хроник зубожиння" про каждого пятого зарабатывающим свыше 10кгрн)))
Востаннє редагувалось hume в П'ят 18 тра, 2018 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:У стоматологов вписаться в 1000 грн практически невозможно, например в лор отделении выдают всем список лекарств на 1700 в среднем, и это на фоне победных "хроник зубожиння" про каждого пятого зарабатывающим свыше 10кгрн)))

Мне недавно чистка вышла в 1200. Пломбы ставить - не дешевле за каждую
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:35

  Faceless написав:
  flashgingo написав:ну при чём тут % от оборота, в конверт центрах тоже есть бухгалтера и у Партии регионов тоже они были. Мы же говорим о среднестатистическом работнике бухгалтерии фирмы или предприятия. Так вот там таких зарплат и близко нет. А про 20к вообще улыбнуло, столько в Зп получают директора предприятий, программисты(именно кто код пишет), руководящие должности в банковском секторе и чинуши на высоких должностях.

Все зависит от квалификации буха. Во многом благодаря автоматизации и информатизации процессов, "обычные" бухи, которые были крайне востребованы еще 10 лет назад, на рынке сильно обесценились. Высокооплачиваемые бухгалтера сейчас - это хорошо разбирающиеся в законодательстве, умеющие отстоять интересы предприятия в первую очередь перед налоговой вплоть до судебных разбирательств.
Директора предприятий - весьма абстрактное понятие, на самом деле, ибо это может быть и гараж на три человека и предприятие на сотни человек. Руководящие должности в банковском секторе зарабатывают поболее и в регионах, столько и даже больше могут зарабатывать и на неруководящих позициях. Программисты тоже разные бывают, 20к даже в облцентре может быть нормально для одних и крайне мало для других (в облцентре могут зарабатывать в 3-4 раза больше)

Почему нет? Сидить тьотя глаша і розносить 10 первинних документів за місяць, вважає себе бухгалтером - реально 6 кгрн.

Навіть це багато. :mrgreen: простіше і дешевше не мучити людину - дать чарівний пендель і віддати на аутсорс чи доручити цю роботу іншому співробітнику.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 18 тра, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:36

  Faceless написав:
  hume написав:У стоматологов вписаться в 1000 грн практически невозможно, например в лор отделении выдают всем список лекарств на 1700 в среднем, и это на фоне победных "хроник зубожиння" про каждого пятого зарабатывающим свыше 10кгрн)))

Мне недавно чистка вышла в 1200. Пломбы ставить - не дешевле за каждую

Мне тоже. А если ситуация критическая и нужен микроскоп, то это тысяч 5. При этом 30% зарабатывают выше 10 кгрн и ещё там кто то спорит на телеканале)). Про цифру функционирования среднестатистической семьи из 3х человек условного среднего класса трибека очень близок (ка)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:39

  hume написав:20тысяч и Запорожье это очень далёкие друг от друга величины. Есть пара хороших знакомых в ЗП и родственник, который сдал помещение в котором занимался ресторанным бизнесом и свалил в Киев.



Шеф-повар в ресторане (правда дорогом по запорожским меркам) в ЗП - 23 тысячи и еле нашли.
Менеджер по продаже какой-то там рекламы в приложениях - экв 600 дол.
Iskander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:43

  Первый написав:Почему нет? Сидить тьотя глаша і розносить 10 первинних документів за місяць, вважає себе бухгалтером - реально 6 кгрн.

Навіть це багато. :mrgreen: простіше і дешевше не мучити людину - дать чарівний пендель і віддати на аутсорс чи доручити цю роботу іншому співробітнику.

100%
Это учетчик, а не бухгалтер:))

П.С. С дружественного предприятия в Броварах год назад ушла нормальный бухгалтер. Взала на аутсорс полтора десятка СПД и контор с абонплатой от 1000 до 3000 в месяц и имела всех в виду:)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:52

  Iskander написав:
  hume написав:20тысяч и Запорожье это очень далёкие друг от друга величины. Есть пара хороших знакомых в ЗП и родственник, который сдал помещение в котором занимался ресторанным бизнесом и свалил в Киев.



Шеф-повар в ресторане (правда дорогом по запорожским меркам) в ЗП - 23 тысячи и еле нашли.
Менеджер по продаже какой-то там рекламы в приложениях - экв 600 дол.

Даже страшно предположить зп остальных работников ресторана. И ведь ЗП не Киев, тяжело толкнуть блюдо высокой кухни за условные 500 грн, а к нему пивас по 50. И это относительно большой город (по крайней мере был). про ситуацию в городах с населением 30-50 тысяч промолчим.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:09

  hume написав:
  Faceless написав:Мне недавно чистка вышла в 1200. Пломбы ставить - не дешевле за каждую

Мне тоже. А если ситуация критическая и нужен микроскоп, то это тысяч 5. При этом 30% зарабатывают выше 10 кгрн и ещё там кто то спорит на телеканале)). Про цифру функционирования среднестатистической семьи из 3х человек условного среднего класса трибека очень близок (ка)

Главная стоматология на Пимоненко. Чистка год назад 300, месяц назад 250 (не в кассу, как постоянному). Поменять неудачную металлокерамику (штифт тот же)- 2500 офиц в кассу, можно договориться, если не с улицы.
Шо ж у вас за зубы, шо знаете за расценки с микроскопом? Я думал, что у нас не ахти и не повезло.
Впрочем, знакомый если в Украине, лечит в какой-то ультрамодной стоматологии, там явно в разы дороже, но у него денег, как фантиков- супертюнингованый СL сплавил и купил на столичке обычный маленький мерс для ездить, бо машины уже никакие не вставляют (длинная эска с водилами пока остались) и поразить некого да и нечем- что на Печерске, что в пригороде.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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