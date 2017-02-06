Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:27

20тысяч и Запорожье это очень далёкие друг от друга величины. Есть пара хороших знакомых в ЗП и родственник, который сдал помещение в котором занимался ресторанным бизнесом и свалил в Киев.



Пс

Новую смету подрезал у прораба, я был вообще в шоке от некоторых ценников. Ребята вышли на уровень 2013 и даже выше в долларе. ХЗ, но делать ремонт по сравнению с 2015 и 2016 вообще не выгодно. Ну или дёргать сомнительных строяков с перефирии.



Растёт в грн всё, один вид с/к шеи с 270 за кг сегодня 400+ грн уже.



Нефть на хаях, бенз на окко уже по 33, то есть больше 1евро. Подозреваю, что пробок скоро вообще не будет. На этом фоне муляние про среднюю зп смех.



У стоматологов вписаться в 1000 грн практически невозможно, например в лор отделении выдают всем список лекарств на 1700 в среднем, и это на фоне победных "хроник зубожиння" про каждого пятого зарабатывающим свыше 10кгрн)))