Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Amat написав:Посмотрел предложение по аренде 2 и3 комнатных квартир в районе Лукьяновки.Средняя цена 12 тыщ. Но можно найти и за 10. А можно еще и поторговаться... И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.
Я за 10 сдал там неплохую 2к сталинку наконец. Алеж ПОХ це модный новострой, на Лукъяновке подороже будет.
Ремонт там какого года? 67го или 59го(не сарказм, просто помню лет десять назад читал в Комсомолке в каких хоромах подаренных Сталиным доживал свой век сам Сергей Михалков, там обойки и сервант Маленкова с Булганиным помнили)? Никто ж хатынку стоимостью сотку с ремонтом свежим за тридцатку не будет за 350уёв сдавать?
antonivs3 написав:Главная стоматология на Пимоненко. Чистка год назад 300, месяц назад 250 (не в кассу, как постоянному). Поменять неудачную металлокерамику (штифт тот же)- 2500 офиц в кассу, можно договориться, если не с улицы. Шо ж у вас за зубы, шо знаете за расценки с микроскопом и доводите до криических?
Ну вы учтите, что, раз платите не в кассу - ваш врач по сути не платит ничего за то, что пользуется кабинетом/оборудованием а может и расходниками, банально обворовывает госклинику. Впрочем, услугами госучреждений в плане стоматологии уже не припомню, когда пользовался последний раз. И да, запускать не стОит - обойдется крайне дорого. Впрочем, не только по деньгам.
Serg-ik написав:А строитель среднестатистичиский и не работает. Он в носу ковыряет. Сужу по темпам строительства и по кладке пеноблоков со щелями и без клея. Вижу как дорогу на Дорогожичах кладут.
А где это при укладке дорог кладут пеноблок?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Amat написав:Посмотрел предложение по аренде 2 и3 комнатных квартир в районе Лукьяновки.Средняя цена 12 тыщ. Но можно найти и за 10. А можно еще и поторговаться... И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.
Я за 10 сдал там неплохую 2к сталинку наконец. Алеж ПОХ це модный новострой, на Лукъяновке подороже будет.
Ремонт там какого года? 67го или 59го(не сарказм, просто помню лет десять назад читал в Комсомолке в каких хоромах подаренных Сталиным доживал свой век сам Сергей Михалков, там обойки и сервант Маленкова с Булганиным помнили)? Никто ж хатынку стоимостью сотку с ремонтом свежим за тридцатку не будет за 350уёв сдавать?
сотрудник сьезжает с хаты(купил свою и закончил ремонт) на урицкого. 1-й этаж, бойлера нет, плесень. но зато 6000 + ком. Если кому интересно, могу узнать контакт...
X-Fresh написав:Оркада - Патриотика на озерах. Дома которые выставляются, однушки разлетается в тот же день. Очередь под 200 человек
Нацдружинники разбирают себе квартиры?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США