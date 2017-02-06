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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:20

  antonivs3 написав:
  Amat написав:Посмотрел предложение по аренде 2 и3 комнатных квартир в районе Лукьяновки.Средняя цена 12 тыщ. Но можно найти и за 10. А можно еще и поторговаться...
И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.

Я за 10 сдал там неплохую 2к сталинку наконец. Алеж ПОХ це модный новострой, на Лукъяновке подороже будет.

Ремонт там какого года? 67го или 59го(не сарказм, просто помню лет десять назад читал в Комсомолке в каких хоромах подаренных Сталиным доживал свой век сам Сергей Михалков, там обойки и сервант Маленкова с Булганиным помнили)?
Никто ж хатынку стоимостью сотку с ремонтом свежим за тридцатку не будет за 350уёв сдавать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:А вот новострой будет все более и более недоступным, так как строители не будут работать за зарплаты ниже польских

А строитель среднестатистичиский и не работает. Он в носу ковыряет. Сужу по темпам строительства и по кладке пеноблоков со щелями и без клея. Вижу как дорогу на Дорогожичах кладут.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antonivs3 написав:Главная стоматология на Пимоненко. Чистка год назад 300, месяц назад 250 (не в кассу, как постоянному). Поменять неудачную металлокерамику (штифт тот же)- 2500 офиц в кассу, можно договориться, если не с улицы.
Шо ж у вас за зубы, шо знаете за расценки с микроскопом и доводите до криических?

Ну вы учтите, что, раз платите не в кассу - ваш врач по сути не платит ничего за то, что пользуется кабинетом/оборудованием а может и расходниками, банально обворовывает госклинику.
Впрочем, услугами госучреждений в плане стоматологии уже не припомню, когда пользовался последний раз.
И да, запускать не стОит - обойдется крайне дорого. Впрочем, не только по деньгам.
  Serg-ik написав:А строитель среднестатистичиский и не работает. Он в носу ковыряет. Сужу по темпам строительства и по кладке пеноблоков со щелями и без клея. Вижу как дорогу на Дорогожичах кладут.

А где это при укладке дорог кладут пеноблок?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:56

Faceless про дорогу-то пункт 2, дорожные рабочие. Пункт 1-строители домов.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

S1 вже хоче 36 куе за смартхату...
+20% в доларах....
Може у них інтернет виключили, чи на гілку не пускають...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оркада - Патриотика на озерах. Дома которые выставляются, однушки разлетается в тот же день. Очередь под 200 человек
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:37

  барабашов написав:
  antonivs3 написав:
  Amat написав:Посмотрел предложение по аренде 2 и3 комнатных квартир в районе Лукьяновки.Средняя цена 12 тыщ. Но можно найти и за 10. А можно еще и поторговаться...
И теперь еще больше не понимаю людей, которые готовы снимать 1к на ПОХе за 10ку.

Я за 10 сдал там неплохую 2к сталинку наконец. Алеж ПОХ це модный новострой, на Лукъяновке подороже будет.

Ремонт там какого года? 67го или 59го(не сарказм, просто помню лет десять назад читал в Комсомолке в каких хоромах подаренных Сталиным доживал свой век сам Сергей Михалков, там обойки и сервант Маленкова с Булганиным помнили)?
Никто ж хатынку стоимостью сотку с ремонтом свежим за тридцатку не будет за 350уёв сдавать?


сотрудник сьезжает с хаты(купил свою и закончил ремонт) на урицкого. 1-й этаж, бойлера нет, плесень. но зато 6000 + ком.
Если кому интересно, могу узнать контакт...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:44

  X-Fresh написав:Оркада - Патриотика на озерах. Дома которые выставляются, однушки разлетается в тот же день. Очередь под 200 человек

Нацдружинники разбирают себе квартиры?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:46

  Эгоист написав:
  X-Fresh написав:Оркада - Патриотика на озерах. Дома которые выставляются, однушки разлетается в тот же день. Очередь под 200 человек

Нацдружинники разбирают себе квартиры?

почитайт форум по аркаде, там такой ажиотаж что ппц
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:48

Не помню, может кто уже упоминал... В Киеве просто замечательные места начинают застраивать. https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-23-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
"Провулок Балтійський". Эко-зона, блин... :facepalm:
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