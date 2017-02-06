Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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барабашов написав:Ремонт там какого года? 67го или 59го(не сарказм, просто помню лет десять назад читал в Комсомолке в каких хоромах подаренных Сталиным доживал свой век сам Сергей Михалков, там обойки и сервант Маленкова с Булганиным помнили)? Никто ж хатынку стоимостью сотку с ремонтом свежим за тридцатку не будет за 350уёв сдавать?
что за бред, 2к сталинка на лукъяновке вдвое дешевле, ремонт за 30ку на 60метрах в квартире за 50тыс "под аренду" никто не делает, времена дурных денег закончились 10 лет назад. у вас, судя по грузовику, еще не закончились, но все впереди, вместе с газом па20. кстати- насчет хоромов с сервантом- вы по мере приближения к финалу тоже станете сентиментальным и его поймете. я в силу проблем со здоровьем и с юности вынужденного мементоморья начал понимать раньше обычного и категорически оказываюсь менять 30летние обои на даче, поклеенные дедушкой. хотя снаружи пришлось все переделать, да и огород ушел под декоративные растения, пруды и газоны.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Фанаты и звезды "Реала" сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве из-за дорогого жилья "Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки, і це унікальна ситуація
Навіть гравці Реала відмовляються від квитків на фінал ЛЧ-2018, які отримали від клубу для розподілу між друзями та родичами. Такого в історії Мадрида ще не було!
Не лише фанати Ліверпуля відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів. Уболівальники Реала також відчувають чималі труднощі з матчем, який ризикує перетворитись на найдорожче видовище в історії. Відтак інчас Мадрида також не горять бажанням побувати в Україні з її аномальним стрибком цін на проживання, а також дорогим і тривалим добиранням. Це стало настільки масштабною проблемою, що навіть серед зіркових фанів відсутній ажіотаж щодо київського фіналу ЛЧ.
Як інформує Marca, Реал активував резервний список членів клубу (сосіос) через те, що ті, які мали право купівлі квитків першогочергово, банально не беруть їх або здають. Більше того, клуб почав отримувати повернення тікетів від тих, хто виграв їх у лотерейному порядку. Аналогічна ситуація у Ліверпуля, який повідомив про перемовини з фанатами резервного списку.
Численность населения Украины до 2050 года будет неуклонно сокращаться и составит 36 миллионов человек.
Так, по их данным, в 2050 году население Украины составит 36,4 миллиона человек. Из них 28,5 миллиона будет проживать в городах, что составит около 78% всего населения. Сейчас же количество городского и сельского населения составляет 69% на 31%. В 2050 году в Украине будет только 3 города-миллионника.
Ключевой вопрос - какие это 3 города поскольку только в них имеет смысл покупать недвижимость.
Прогнозы сбываются - вымирающая Украина и мега-моно-город Киев миллионов на 10 населения.
Но значит по прогнозам ООН, квартиры в Киеве будут пользоваться большим спросом.
Пан Ги Мун вложился в Киевских шаромыг? Выкупил пару стояков однушек на ПОХе? ))
Вкладчик1234 написав:Фанаты и звезды "Реала" сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве из-за дорогого жилья "Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки, і це унікальна ситуація
Навіть гравці Реала відмовляються від квитків на фінал ЛЧ-2018, які отримали від клубу для розподілу між друзями та родичами. Такого в історії Мадрида ще не було!
Не лише фанати Ліверпуля відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів. Уболівальники Реала також відчувають чималі труднощі з матчем, який ризикує перетворитись на найдорожче видовище в історії. Відтак інчас Мадрида також не горять бажанням побувати в Україні з її аномальним стрибком цін на проживання, а також дорогим і тривалим добиранням. Це стало настільки масштабною проблемою, що навіть серед зіркових фанів відсутній ажіотаж щодо київського фіналу ЛЧ.
Як інформує Marca, Реал активував резервний список членів клубу (сосіос) через те, що ті, які мали право купівлі квитків першогочергово, банально не беруть їх або здають. Більше того, клуб почав отримувати повернення тікетів від тих, хто виграв їх у лотерейному порядку. Аналогічна ситуація у Ліверпуля, який повідомив про перемовини з фанатами резервного списку.