Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:Фанаты и звезды "Реала" сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве из-за дорогого жилья "Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки, і це унікальна ситуація
Имхо, ложь, пи...ж и провокация. Готов у игроков Реала откупить по 2х номинала. 1) Отслеживаю на ebay билеты для себя и компании друзей. 3-я категория, те, что по 160 евро, меньше 600 за последний пару недель ни разу продавались. Да, ажиотаж припал, потому что месяц назад цена на них была почти 10х - от 1500Е Вот пруф, это аукцион с реальными участниками, а не хотелки продавцов https://www.ebay.co.uk/itm/2-x-champion ... SwUl5a~qGI
2) За три дня до финала ЛЕ посмотрел цены в Лионе на жилье на букинге. В самом Лионе была доступна всего одна 4-ка по цене 2К евро за ночь. 3* в 30 и более км от Лиона - от 300 евро.
Востаннє редагувалось Iskander в П'ят 18 тра, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:"де***"(с) Беда украинского человека: хочу все и сразу.
дефект развития коры ГМ- оно останавливается на уровне подростка. общенациональное бедствие, как впрочем и у ближайших соседей, оставшихся братьями по разуму. даже финансовый форум изобилует подтверждениями. а ведь здесь собираются в основном солидные эксперты, а не гопники какие.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 18 тра, 2018 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!