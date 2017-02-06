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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1119112011211122

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:13

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Фанаты и звезды "Реала" сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве из-за дорогого жилья
"Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки, і це унікальна ситуація

Имхо, ложь, пи...ж и провокация.
Готов у игроков Реала откупить по 2х номинала.
1) Отслеживаю на ebay билеты для себя и компании друзей.
3-я категория, те, что по 160 евро, меньше 600 за последний пару недель ни разу продавались.
Да, ажиотаж припал, потому что месяц назад цена на них была почти 10х - от 1500Е
Вот пруф, это аукцион с реальными участниками, а не хотелки продавцов
https://www.ebay.co.uk/itm/2-x-champion ... SwUl5a~qGI

2) За три дня до финала ЛЕ посмотрел цены в Лионе на жилье на букинге.
В самом Лионе была доступна всего одна 4-ка по цене 2К евро за ночь.
3* в 30 и более км от Лиона - от 300 евро.
Востаннє редагувалось Iskander в П'ят 18 тра, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:26

  airmax78 написав:"де***"(с) Беда украинского человека: хочу все и сразу.

дефект развития коры ГМ- оно останавливается на уровне подростка. общенациональное бедствие, как впрочем и у ближайших соседей, оставшихся братьями по разуму.
даже финансовый форум изобилует подтверждениями. а ведь здесь собираются в основном солидные эксперты, а не гопники какие.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 18 тра, 2018 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:36

  hume написав:
  trololo написав:
  hume написав:Растёт в грн всё, один вид с/к шеи с 270 за кг сегодня 400+ грн уже.


нафиг такая шея, прошутто 250 грн прямиком из италии

8ойро кило с доставкой, я тоже хочу. Как то бродил по какому то рынку в отделе контрабаса, ноунэйм прошутто было около 350. И это было давно.


http://pio.com.ua/

и таких сайтов десятки, если не сотни. удобно затариться кофием, оливковым маслом, сыром и т.д. в маркетах цены на такое негуманные.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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