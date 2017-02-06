Имхо, ложь, пи...ж и провокация.
Готов у игроков Реала откупить по 2х номинала.
1) Отслеживаю на ebay билеты для себя и компании друзей.
3-я категория, те, что по 160 евро, меньше 600 за последний пару недель ни разу продавались.
Да, ажиотаж припал, потому что месяц назад цена на них была почти 10х - от 1500Е
Вот пруф, это аукцион с реальными участниками, а не хотелки продавцов
2) За три дня до финала ЛЕ посмотрел цены в Лионе на жилье на букинге.
В самом Лионе была доступна всего одна 4-ка по цене 2К евро за ночь.
3* в 30 и более км от Лиона - от 300 евро.