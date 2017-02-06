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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1119112011211122

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:13

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Фанаты и звезды "Реала" сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве из-за дорогого жилья
"Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки, і це унікальна ситуація

Имхо, ложь, пи...ж и провокация.
Готов у игроков Реала откупить по 2х номинала.
1) Отслеживаю на ebay билеты для себя и компании друзей.
3-я категория, те, что по 160 евро, меньше 600 за последний пару недель ни разу продавались.
Да, ажиотаж припал, потому что месяц назад цена на них была почти 10х - от 1500Е
Вот пруф, это аукцион с реальными участниками, а не хотелки продавцов
https://www.ebay.co.uk/itm/2-x-champion ... SwUl5a~qGI

2) За три дня до финала ЛЕ посмотрел цены в Лионе на жилье на букинге.
В самом Лионе была доступна всего одна 4-ка по цене 2К евро за ночь.
3* в 30 и более км от Лиона - от 300 евро.
Востаннє редагувалось Iskander в П'ят 18 тра, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:26

  airmax78 написав:"де***"(с) Беда украинского человека: хочу все и сразу.

дефект развития коры ГМ- оно останавливается на уровне подростка. общенациональное бедствие, как впрочем и у ближайших соседей, оставшихся братьями по разуму.
даже финансовый форум солидных экспертов изобилует подтверждениями.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:36

  hume написав:
  trololo написав:
  hume написав:Растёт в грн всё, один вид с/к шеи с 270 за кг сегодня 400+ грн уже.


нафиг такая шея, прошутто 250 грн прямиком из италии

8ойро кило с доставкой, я тоже хочу. Как то бродил по какому то рынку в отделе контрабаса, ноунэйм прошутто было около 350. И это было давно.


http://pio.com.ua/

и таких сайтов десятки, если не сотни. удобно затариться кофием, оливковым маслом, сыром и т.д. в маркетах цены на такое негуманные.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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