Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:Фанаты и звезды "Реала" сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве из-за дорогого жилья "Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки, і це унікальна ситуація
Имхо, ложь, пи...ж и провокация. Готов у игроков Реала откупить по 2х номинала. 1) Отслеживаю на ebay билеты для себя и компании друзей. 3-я категория, те, что по 160 евро, меньше 600 за последний пару недель ни разу продавались. Да, ажиотаж припал, потому что месяц назад цена на них была почти 10х - от 1500Е Вот пруф, это аукцион с реальными участниками, а не хотелки продавцов https://www.ebay.co.uk/itm/2-x-champion ... SwUl5a~qGI
2) За три дня до финала ЛЕ посмотрел цены в Лионе на жилье на букинге. В самом Лионе была доступна всего одна 4-ка по цене 2К евро за ночь. 3* в 30 и более км от Лиона - от 300 евро.
Востаннє редагувалось Iskander в П'ят 18 тра, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:"де***"(с) Беда украинского человека: хочу все и сразу.
дефект развития коры ГМ- оно останавливается на уровне подростка. общенациональное бедствие, как, впрочем, и у ближайших соседей, оставшихся братьями по разуму. даже финансовый форум изобилует подтверждениями: а ведь здесь кучкуются, в основном, солидные эксперты, а не гопники какие.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 18 тра, 2018 18:43, всього редагувалось 3 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Вкладчик1234 написав:Фанаты и звезды "Реала" сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве из-за дорогого жилья "Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки, і це унікальна ситуація
Навіть гравці Реала відмовляються від квитків на фінал ЛЧ-2018, які отримали від клубу для розподілу між друзями та родичами. Такого в історії Мадрида ще не було!
Не лише фанати Ліверпуля відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів. Уболівальники Реала також відчувають чималі труднощі з матчем, який ризикує перетворитись на найдорожче видовище в історії. Відтак інчас Мадрида також не горять бажанням побувати в Україні з її аномальним стрибком цін на проживання, а також дорогим і тривалим добиранням. Це стало настільки масштабною проблемою, що навіть серед зіркових фанів відсутній ажіотаж щодо київського фіналу ЛЧ.
Як інформує Marca, Реал активував резервний список членів клубу (сосіос) через те, що ті, які мали право купівлі квитків першогочергово, банально не беруть їх або здають. Більше того, клуб почав отримувати повернення тікетів від тих, хто виграв їх у лотерейному порядку. Аналогічна ситуація у Ліверпуля, який повідомив про перемовини з фанатами резервного списку.
Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць. Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим.... Пропоную за зрадойобство на форумі з приводу кубку банить зразу.
Первый написав:Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць. Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим.... Пропоную за зрадойобство на форумі з приводу кубку банить зразу.
В этот раз это не куйня и не зрадоебство: https://www.kayak.ru/flights/LPL-IEV/20 ... stflight_a https://www.kayak.ru/flights/MAD-IEV/20 ... stflight_a Простой околофутбольный испанский и британский народ не привык к таким ценникам на авиабилеты. Это для нас билет Киев-Мадрид или Киев-Ливерпуль за 400-500 ЕВРО вроде как привычное дело, а в Европе они летают за совсем другие прайсы. Ну и по поводу стоимости проживания - тоже можно посмотреть. И сидит себе такой болела Реала, осчастливленный билетом и думает: это ведь сверху надо положить еще 1,5-2К ойро на все про все. А 1,5-2К ойро для болелы - это вполне может быть больше месячной зп. Так что охотно верю, что при таком раскладе и билеты могут сдавать (тем более что и сами билеты не 3 копейки стоят).
Первый написав:Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць. Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим.... Пропоную за зрадойобство на форумі з приводу кубку банить зразу.
В этот раз это не куйня и не зрадоебство: https://www.kayak.ru/flights/LPL-IEV/20 ... stflight_a https://www.kayak.ru/flights/MAD-IEV/20 ... stflight_a Простой околофутбольный испанский и британский народ не привык к таким ценникам на авиабилеты. Это для нас билет Киев-Мадрид или Киев-Ливерпуль за 400-500 ЕВРО вроде как привычное дело, а в Европе они летают за совсем другие прайсы. Ну и по поводу стоимости проживания - тоже можно посмотреть. И сидит себе такой болела Реала, осчастливленный билетом и думает: это ведь сверху надо положить еще 1,5-2К ойро на все про все. А 1,5-2К ойро для болелы - это вполне может быть больше месячной зп. Так что охотно верю, что при таком раскладе и билеты могут сдавать (тем более что и сами билеты не 3 копейки стоят).
вы всегда можете приютить бедных-нищасных болел у себя дома встретить их с женой в вышиванках с хлебом солью, накормить борщом и заспивать писэнь а если серьезно - столько шума из ничего, мы шо беженцев и сирот ждем? футбол и все шо около него - нехилый бизнес и сантиментам и рефлексии тут не место нахрена нам тут болелы без бабла?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 тра, 2018 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Почему я и думаю, что УЕФА прекратит эту практику проведения финалов таких турниров на периферии. Большинству болельщиков основных европейских футбольных стран это пипец как неудобно. Ну и селфи разных левых морковок с кубком тоже не стимулируют УЕФА к повторению таких экспериментов.
Первый написав:Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць. Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим.... Пропоную за зрадойобство на форумі з приводу кубку банить зразу.
В этот раз это не куйня и не зрадоебство: https://www.kayak.ru/flights/LPL-IEV/20 ... stflight_a https://www.kayak.ru/flights/MAD-IEV/20 ... stflight_a Простой околофутбольный испанский и британский народ не привык к таким ценникам на авиабилеты. Это для нас билет Киев-Мадрид или Киев-Ливерпуль за 400-500 ЕВРО вроде как привычное дело, а в Европе они летают за совсем другие прайсы. Ну и по поводу стоимости проживания - тоже можно посмотреть. И сидит себе такой болела Реала, осчастливленный билетом и думает: это ведь сверху надо положить еще 1,5-2К ойро на все про все. А 1,5-2К ойро для болелы - это вполне может быть больше месячной зп. Так что охотно верю, что при таком раскладе и билеты могут сдавать (тем более что и сами билеты не 3 копейки стоят).
Так а авиакомпании чьи по вашей ссылке? Украинские? Давайте пожалуемся в ЕС, ЮНЕСКО и Лигу Наций P. S. А, и группу обязательно на ФБ создать не забудьте