Вкладчик1234 написав:

Фанаты и звезды "Реала" сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве из-за дорогого жилья

"Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки, і це унікальна ситуація

Навіть гравці Реала відмовляються від квитків на фінал ЛЧ-2018, які отримали від клубу для розподілу між друзями та родичами. Такого в історії Мадрида ще не було!



Не лише фанати Ліверпуля відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів. Уболівальники Реала також відчувають чималі труднощі з матчем, який ризикує перетворитись на найдорожче видовище в історії. Відтак інчас Мадрида також не горять бажанням побувати в Україні з її аномальним стрибком цін на проживання, а також дорогим і тривалим добиранням. Це стало настільки масштабною проблемою, що навіть серед зіркових фанів відсутній ажіотаж щодо київського фіналу ЛЧ.



Як інформує Marca, Реал активував резервний список членів клубу (сосіос) через те, що ті, які мали право купівлі квитків першогочергово, банально не беруть їх або здають. Більше того, клуб почав отримувати повернення тікетів від тих, хто виграв їх у лотерейному порядку. Аналогічна ситуація у Ліверпуля, який повідомив про перемовини з фанатами резервного списку.



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