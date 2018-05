Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:27

airmax78 написав: Первый написав: Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць.

Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим....

В этот раз это не куйня и не зрадоебство: https://www.kayak.ru/flights/LPL-IEV/20 ... stflight_a

https://www.kayak.ru/flights/MAD-IEV/20 ... stflight_a

Простой околофутбольный испанский и британский народ не привык к таким ценникам на авиабилеты. Это для нас билет Киев-Мадрид или Киев-Ливерпуль за 400-500 ЕВРО вроде как привычное дело, а в Европе они летают за совсем другие прайсы.

вы всегда можете приютить бедных-нищасных болел у себя дома

встретить их с женой в вышиванках с хлебом солью, накормить борщом и заспивать писэнь

а если серьезно - столько шума из ничего, мы шо беженцев и сирот ждем? футбол и все шо около него - нехилый бизнес и сантиментам и рефлексии тут не место

