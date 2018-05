Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:37

airmax78 написав: Почему я и думаю, что УЕФА прекратит эту практику проведения финалов таких турниров на периферии. Большинству болельщиков основных европейских футбольных стран это пипец как неудобно. Ну и селфи разных левых морковок с кубком тоже не стимулируют УЕФА к повторению таких экспериментов.



уефа - та еще мафиозная структура, насрать им и на удобство болельщиков и на фото с кубками по большому счету

где еще ради одного-единственного матча вам перекроют главную улицу на полмесяца, шоп уефа в своем обезьяннике смогло пивком торгануть? уефа - та еще мафиозная структура, насрать им и на удобство болельщиков и на фото с кубками по большому счетугде еще ради одного-единственного матча вам перекроют главную улицу на полмесяца, шоп уефа в своем обезьяннике смогло пивком торгануть?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.