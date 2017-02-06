Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Почему я и думаю, что УЕФА прекратит эту практику проведения финалов таких турниров на периферии. Большинству болельщиков основных европейских футбольных стран это пипец как неудобно. Ну и селфи разных левых морковок с кубком тоже не стимулируют УЕФА к повторению таких экспериментов.
уефа - та еще мафиозная структура, насрать им и на удобство болельщиков и на фото с кубками по большому счету где еще ради одного-единственного матча вам перекроют главную улицу на полмесяца, шоп уефа в своем обезьяннике смогло пивком торгануть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вкладчик1234 написав:А ещё говорят: Украина - не Россия. А всё идёт по одним и тем же рельсам: бескрайние незаселенные просторы (или богом забытые захолустья), и столица с почти азиатской плотностью населения
Ты свою Россию с Украиной не ровняй. Проедь по Украине и посмотри на эти "незаселенные" просторы
Первый написав:Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць. Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим.... Пропоную за зрадойобство на форумі з приводу кубку банить зразу.
В этот раз это не куйня и не зрадоебство: https://www.kayak.ru/flights/LPL-IEV/20 ... stflight_a https://www.kayak.ru/flights/MAD-IEV/20 ... stflight_a Простой околофутбольный испанский и британский народ не привык к таким ценникам на авиабилеты. Это для нас билет Киев-Мадрид или Киев-Ливерпуль за 400-500 ЕВРО вроде как привычное дело, а в Европе они летают за совсем другие прайсы. Ну и по поводу стоимости проживания - тоже можно посмотреть. И сидит себе такой болела Реала, осчастливленный билетом и думает: это ведь сверху надо положить еще 1,5-2К ойро на все про все. А 1,5-2К ойро для болелы - это вполне может быть больше месячной зп. Так что охотно верю, что при таком раскладе и билеты могут сдавать (тем более что и сами билеты не 3 копейки стоят).
Зрадойобство чистої води. Регулярні перевезення не розраховані на однлмоментні перевезення в розмірі +200-300% і т.д процентів пасажиропотоку. Для цього є чартери.
По номерному фонду. На кінець 2016 року і на початку 2017 року сукупний номерний фонд Києва склав понад 10 тисяч номерів у 106 готелях.
antonivs3 написав:были продажи и покупки готовых объектов, ниже стоимости участок+голая коробка с коммуникациями на тот момент. причем чем больше дом и участок- тем больше разница между реальной продажной ценой и стоимостью постройки аналогичного. от 500 метров общей бывают очень хорошие предложения, кому реально нужно продать
можно побольше конкретики, что именно покупалось и зачем? и кстати кто на сегодня ЦА покупки "коробки 500м2 с коммуникациями"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский