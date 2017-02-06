airmax78 написав:

Первый написав: Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць.

Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим....

Пропоную за зрадойобство на форумі з приводу кубку банить зразу. Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць.Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим....Пропоную за зрадойобство на форумі з приводу кубку банить зразу.

В этот раз это не куйня и не зрадоебство:Простой околофутбольный испанский и британский народ не привык к таким ценникам на авиабилеты. Это для нас билет Киев-Мадрид или Киев-Ливерпуль за 400-500 ЕВРО вроде как привычное дело, а в Европе они летают за совсем другие прайсы.Ну и по поводу стоимости проживания - тоже можно посмотреть. И сидит себе такой болела Реала, осчастливленный билетом и думает: это ведь сверху надо положить еще 1,5-2К ойро на все про все. А 1,5-2К ойро для болелы - это вполне может быть больше месячной зп. Так что охотно верю, что при таком раскладе и билеты могут сдавать (тем более что и сами билеты не 3 копейки стоят).