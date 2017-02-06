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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1120112111221123

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:31

  hume написав:Нефть на хаях, бенз на окко уже по 33, то есть больше 1евро. Подозреваю, что пробок скоро вообще не будет. На этом фоне муляние про среднюю зп смех.

Ой сомневаюсь, что пробок не будет. В нашем северном селе, чем дороже бензин, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:37

  airmax78 написав:Почему я и думаю, что УЕФА прекратит эту практику проведения финалов таких турниров на периферии. Большинству болельщиков основных европейских футбольных стран это пипец как неудобно. Ну и селфи разных левых морковок с кубком тоже не стимулируют УЕФА к повторению таких экспериментов.


уефа - та еще мафиозная структура, насрать им и на удобство болельщиков и на фото с кубками по большому счету
где еще ради одного-единственного матча вам перекроют главную улицу на полмесяца, шоп уефа в своем обезьяннике смогло пивком торгануть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:37

Tribeca
Натаха, вы же ватоголовые вещаете, что уже сейчас в Украине не больше 30 миллионов, а тут до 2050 года и до 36 миллионов
Натаха, ты подумай, где ты, а где 2050 год ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:39

  Вкладчик1234 написав:А ещё говорят: Украина - не Россия.
А всё идёт по одним и тем же рельсам: бескрайние незаселенные просторы (или богом забытые захолустья), и столица с почти азиатской плотностью населения

Ты свою Россию с Украиной не ровняй. Проедь по Украине и посмотри на эти "незаселенные" просторы
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:42

  airmax78 написав:
  Первый написав:Я б за таку куйню забирав би ліцензії у телеканалів, а долбойобів, що розганяють по мережі банив би на місяць.
Слово чартер ніхто не чув. Якщо через фанклуб, то і чартер, а не рейсовим....
Пропоную за зрадойобство на форумі з приводу кубку банить зразу.

В этот раз это не куйня и не зрадоебство: https://www.kayak.ru/flights/LPL-IEV/20 ... stflight_a
https://www.kayak.ru/flights/MAD-IEV/20 ... stflight_a
Простой околофутбольный испанский и британский народ не привык к таким ценникам на авиабилеты. Это для нас билет Киев-Мадрид или Киев-Ливерпуль за 400-500 ЕВРО вроде как привычное дело, а в Европе они летают за совсем другие прайсы.
Ну и по поводу стоимости проживания - тоже можно посмотреть. И сидит себе такой болела Реала, осчастливленный билетом и думает: это ведь сверху надо положить еще 1,5-2К ойро на все про все. А 1,5-2К ойро для болелы - это вполне может быть больше месячной зп. Так что охотно верю, что при таком раскладе и билеты могут сдавать (тем более что и сами билеты не 3 копейки стоят).

Зрадойобство чистої води.
Регулярні перевезення не розраховані на однлмоментні перевезення в розмірі +200-300% і т.д процентів пасажиропотоку. Для цього є чартери.

По номерному фонду.
На кінець 2016 року і на початку 2017 року сукупний номерний фонд Києва склав понад 10 тисяч номерів у 106 готелях.

Решту Ви можете зрозуміти самі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antonivs3 написав:были продажи и покупки готовых объектов, ниже стоимости участок+голая коробка с коммуникациями на тот момент. причем чем больше дом и участок- тем больше разница между реальной продажной ценой и стоимостью постройки аналогичного. от 500 метров общей бывают очень хорошие предложения, кому реально нужно продать

можно побольше конкретики, что именно покупалось и зачем?
и кстати кто на сегодня ЦА покупки "коробки 500м2 с коммуникациями"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:21

  trololo написав:
  hume написав:Растёт в грн всё, один вид с/к шеи с 270 за кг сегодня 400+ грн уже.


нафиг такая шея, прошутто 250 грн прямиком из италии

хде???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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