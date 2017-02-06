Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав: даже в задрыпанном Ганновере на время выставки по электронике цеббит которую я посещаю каждый год ценники взлетают так что отели по карману одним арабам, все остальные штурмуют частный сектор в 20-50 км от Ганновера. И никто не жужжит что дорого. а у нас вой подняли.
А зачем выставку в Ганновере каждый год посещать, что в ней ценного ?
Жека79 написав: даже в задрыпанном Ганновере на время выставки по электронике цеббит которую я посещаю каждый год ценники взлетают так что отели по карману одним арабам, все остальные штурмуют частный сектор в 20-50 км от Ганновера. И никто не жужжит что дорого. а у нас вой подняли.
А зачем выставку в Ганновере каждый год посещать, что в ней ценного ?
Прохожий написав:сорри а что делать с куском прошутто 1,2кг? всегда был уверен что прошутто это супертонко нарезанная ветчина...но вам виднее...
берете хороший нож и супертонко режете, какие проблемы? я люблю в бутеры, и особенно в салаты, кусок такой улетает в семье за две недели или раньше, не застаивается
сейчас свежий шпинат и руккола пошли в ход, прошутто тонюсенькими полосками, груша или клубника, фета, орехи, пармезан. чтобы листья веселее жевались, для соуса смешиваете оликовое масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, можно сироп какой то ягодный. вкусно и полезно
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 18 тра, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Жека79 написав: даже в задрыпанном Ганновере на время выставки по электронике цеббит которую я посещаю каждый год ценники взлетают так что отели по карману одним арабам, все остальные штурмуют частный сектор в 20-50 км от Ганновера. И никто не жужжит что дорого. а у нас вой подняли.
А зачем выставку в Ганновере каждый год посещать, что в ней ценного ?
очень интересно. там представлены все новинки рынка электроники и всякие новые разработки. выставка огромнейшая.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
trololo написав:сейчас свежий шпинат и руккола пошли в ход, прошутто тонюсенькими полосками, груша или клубника, фета, орехи, пармезан. чтобы листья веселее жевались, для соуса смешиваете оликовое масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, можно сироп какой то ягодный. вкусно и полезно
Нормальный мужик выберет BBQ, шашлык и пиво\коньячек\виски...
trololo написав:сейчас свежий шпинат и руккола пошли в ход, прошутто тонюсенькими полосками, груша или клубника, фета, орехи, пармезан. чтобы листья веселее жевались, для соуса смешиваете оликовое масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, можно сироп какой то ягодный. вкусно и полезно
Нормальный мужик выберет BBQ, шашлык и пиво\коньячек\виски...
одно другому не мешает, я ж не предлагаю такой салат на рыбалке мутить
antonivs3 написав:были продажи и покупки готовых объектов, ниже стоимости участок+голая коробка с коммуникациями на тот момент. причем чем больше дом и участок- тем больше разница между реальной продажной ценой и стоимостью постройки аналогичного. от 500 метров общей бывают очень хорошие предложения, кому реально нужно продать
можно побольше конкретики, что именно покупалось и зачем? и кстати кто на сегодня ЦА покупки "коробки 500м2 с коммуникациями"?
потому и ценники на такие особняки сладкие- предложений полно, спрос невелик
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
trololo написав:одно другому не мешает, я ж не предлагаю такой салат на рыбалке мутить
Cогласен. Или как аперитив... Тогда да. Но, ИМХО, совершенно необходимо 2-3 раза в неделю минимум BBQ, шашлычек возле озера\бассейна\моря\океана. Как ужин. Что б и с ребенком поплавать и жизни порадоватся. Алкоголь не обязательно даже, хотя бокад вина будет нормаой. И жизнь преобритает краски