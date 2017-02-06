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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:02

  Жека79 написав: даже в задрыпанном Ганновере на время выставки по электронике цеббит которую я посещаю каждый год ценники взлетают так что отели по карману одним арабам, все остальные штурмуют частный сектор в 20-50 км от Ганновера. И никто не жужжит что дорого. а у нас вой подняли.


А зачем выставку в Ганновере каждый год посещать, что в ней ценного ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:04

  vladimir07 написав:
  Жека79 написав: даже в задрыпанном Ганновере на время выставки по электронике цеббит которую я посещаю каждый год ценники взлетают так что отели по карману одним арабам, все остальные штурмуют частный сектор в 20-50 км от Ганновера. И никто не жужжит что дорого. а у нас вой подняли.


А зачем выставку в Ганновере каждый год посещать, что в ней ценного ?

Пиво и брецель? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:04

  trololo написав:
  Прохожий написав:хде???


сайт я писал на прошлой странице, там даже по 213, правда доставка еще новой почтой

сорри а что делать с куском прошутто 1,2кг? :shock:
всегда был уверен что прошутто это супертонко нарезанная ветчина...но вам виднее...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:09

  Прохожий написав:сорри а что делать с куском прошутто 1,2кг? :shock:
всегда был уверен что прошутто это супертонко нарезанная ветчина...но вам виднее...


берете хороший нож и супертонко режете, какие проблемы? я люблю в бутеры, и особенно в салаты, кусок такой улетает в семье за две недели или раньше, не застаивается :)

сейчас свежий шпинат и руккола пошли в ход, прошутто тонюсенькими полосками, груша или клубника, фета, орехи, пармезан. чтобы листья веселее жевались, для соуса смешиваете оликовое масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, можно сироп какой то ягодный. вкусно и полезно :D
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 18 тра, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:11

  vladimir07 написав:
  Жека79 написав: даже в задрыпанном Ганновере на время выставки по электронике цеббит которую я посещаю каждый год ценники взлетают так что отели по карману одним арабам, все остальные штурмуют частный сектор в 20-50 км от Ганновера. И никто не жужжит что дорого. а у нас вой подняли.


А зачем выставку в Ганновере каждый год посещать, что в ней ценного ?


очень интересно. там представлены все новинки рынка электроники и всякие новые разработки. выставка огромнейшая.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:14

  Прохожий написав:
  trololo написав:
  Прохожий написав:хде???


сайт я писал на прошлой странице, там даже по 213, правда доставка еще новой почтой

сорри а что делать с куском прошутто 1,2кг? :shock:
всегда был уверен что прошутто это супертонко нарезанная ветчина...но вам виднее...

Вы не поверите, но обычно так и покупают. И даже больше.
В нормальных магазинах минимальная упаковка идет от 10 lbs.

https://www.costco.com/Daniele%2c-Inc.-Del-Duca-Boneless-Prosciutto.product.11222435.html

К стати я эту гадость не беру... Мне не нравится. :oops:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:16

  trololo написав:сейчас свежий шпинат и руккола пошли в ход, прошутто тонюсенькими полосками, груша или клубника, фета, орехи, пармезан. чтобы листья веселее жевались, для соуса смешиваете оликовое масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, можно сироп какой то ягодный. вкусно и полезно :D

Нормальный мужик выберет BBQ, шашлык и пиво\коньячек\виски... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:18

  Понаехал написав:
  trololo написав:сейчас свежий шпинат и руккола пошли в ход, прошутто тонюсенькими полосками, груша или клубника, фета, орехи, пармезан. чтобы листья веселее жевались, для соуса смешиваете оликовое масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, можно сироп какой то ягодный. вкусно и полезно :D

Нормальный мужик выберет BBQ, шашлык и пиво\коньячек\виски... :mrgreen:


одно другому не мешает, я ж не предлагаю такой салат на рыбалке мутить :lol:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:21

  Прохожий написав:
  antonivs3 написав:были продажи и покупки готовых объектов, ниже стоимости участок+голая коробка с коммуникациями на тот момент. причем чем больше дом и участок- тем больше разница между реальной продажной ценой и стоимостью постройки аналогичного. от 500 метров общей бывают очень хорошие предложения, кому реально нужно продать

можно побольше конкретики, что именно покупалось и зачем?
и кстати кто на сегодня ЦА покупки "коробки 500м2 с коммуникациями"?

потому и ценники на такие особняки сладкие- предложений полно, спрос невелик
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:22

  trololo написав:одно другому не мешает, я ж не предлагаю такой салат на рыбалке мутить :lol:

Cогласен. Или как аперитив... Тогда да. Но, ИМХО, совершенно необходимо 2-3 раза в неделю минимум BBQ, шашлычек возле озера\бассейна\моря\океана. Как ужин. Что б и с ребенком поплавать и жизни порадоватся. Алкоголь не обязательно даже, хотя бокад вина будет нормаой. И жизнь преобритает краски :)
Понаехал
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