Понаехал написав:
Нормальный мужик выберет BBQ, шашлык и пиво\коньячек\виски...
ага, и молодую вдову в 50 с небольшим
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:22
ага, и молодую вдову в 50 с небольшим
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:24
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:28
мясо с открытого огня, с корочкой - это канцероген. но вкусно, кто ж спорит. три раза в неделю это перебор
а салатом, как я выше написал, вполне можно на пол дня насытиться. сыр, орехи, вяленное мясо, мед - достаточно калорийно, несмотря на листья. самое большое открытие - листья могут быть вкусными, если их вкусно полить
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 18 тра, 2018 21:31, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:29
Понаехал хорошее мясо это вроде отварная тощая говядина, и то- в меру, а не горелый шашлык со спиртным, не?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:31
пока такая ситуация на киев сохраняется большую часть дня
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:33
Хорошее мясо - это natural, выкормленное на натуральных кормах, прошедшее сертификацию. Как его готовить - эту уже другой вопрос.
Я обычно беру
или
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:35
С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о
Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное.
Если организм скажет, что перебор - я уменьшу колличество. Я ж не старый еще.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не припомню зелёные вагоны метро в Киеве
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:39
Это электричка из ближайего ПГТ
Братья Флая по рейковому транспорту
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:40
Из-за того, что 70% электричек отменили - Киев обречен на сумасшедший спрос и глобальное строительство? Л - логика
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