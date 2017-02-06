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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:22

  Понаехал написав:
  trololo написав:сейчас свежий шпинат и руккола пошли в ход, прошутто тонюсенькими полосками, груша или клубника, фета, орехи, пармезан. чтобы листья веселее жевались, для соуса смешиваете оликовое масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, можно сироп какой то ягодный. вкусно и полезно :D

Нормальный мужик выберет BBQ, шашлык и пиво\коньячек\виски... :mrgreen:

ага, и молодую вдову в 50 с небольшим
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:24

  antonivs3 написав:ага, и молодую вдову в 50 с небольшим

Вы уверены, что от 2-3х рюмок алкоголя в неделю или хорошего мяса люди умирают? :shock:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:28

  Понаехал написав:
  antonivs3 написав:ага, и молодую вдову в 50 с небольшим

Вы уверены, что от 2-3х рюмок алкоголя в неделю или хорошего мяса люди умирают? :shock:


мясо с открытого огня, с корочкой - это канцероген. но вкусно, кто ж спорит. три раза в неделю это перебор :)

а салатом, как я выше написал, вполне можно на пол дня насытиться. сыр, орехи, вяленное мясо, мед - достаточно калорийно, несмотря на листья. самое большое открытие - листья могут быть вкусными, если их вкусно полить :)
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 18 тра, 2018 21:31, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:29

Понаехал хорошее мясо это вроде отварная тощая говядина, и то- в меру, а не горелый шашлык со спиртным, не?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:31

пока такая ситуация на киев сохраняется большую часть дня https://i.ytimg.com/vi/H65K-uUz0rI/maxresdefault.jpg киев обречен на сумасшедший спрос и глобальное строительство
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:33

  antonivs3 написав:Понаехал хорошее мясо это вроде отварная тощая говядина, а не горелый шашлык, не?

Хорошее мясо - это natural, выкормленное на натуральных кормах, прошедшее сертификацию. Как его готовить - эту уже другой вопрос.

Я обычно беру
https://www.heb.com/product-detail/h-e-b-organics-ribeye-steak/960015
или
https://www.heb.com/product-detail/h-e-b-natural-bison-ribeye-steak-boneless/608053
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:35

  trololo написав:мясо с открытого огня, с корочкой - это канцероген. но вкусно, кто ж спорит. три раза в неделю это перебор :)

С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о
Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное.
Если организм скажет, что перебор - я уменьшу колличество. Я ж не старый еще. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:пока такая ситуация на киев сохраняется большую часть дня https://i.ytimg.com/vi/H65K-uUz0rI/maxresdefault.jpg киев обречен на сумасшедший спрос и глобальное строительство
Не припомню зелёные вагоны метро в Киеве
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:39

  Faceless написав:
X-Fresh написав:пока такая ситуация на киев сохраняется большую часть дня https://i.ytimg.com/vi/H65K-uUz0rI/maxresdefault.jpg киев обречен на сумасшедший спрос и глобальное строительство
Не припомню зелёные вагоны метро в Киеве

Это электричка из ближайего ПГТ :roll:
Братья Флая по рейковому транспорту :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:40

  X-Fresh написав:пока такая ситуация на киев сохраняется большую часть дня https://i.ytimg.com/vi/H65K-uUz0rI/maxresdefault.jpg киев обречен на сумасшедший спрос и глобальное строительство

Из-за того, что 70% электричек отменили - Киев обречен на сумасшедший спрос и глобальное строительство? Л - логика :mrgreen:
BIGor
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