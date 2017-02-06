Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:29

Понаехал хорошее мясо это вроде отварная тощая говядина, и то- в меру, а не горелый шашлык со спиртным, не?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!