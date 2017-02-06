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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:44
Понаехал написав: Faceless написав:
Не припомню зелёные вагоны метро в Киеве
Это электричка из ближайего ПГТ
Братья Флая по рейковому транспорту
У электричек другие вагоны, выше и шире
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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