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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Faceless написав:
X-Fresh написав:пока такая ситуация на киев сохраняется большую часть дня https://i.ytimg.com/vi/H65K-uUz0rI/maxresdefault.jpg киев обречен на сумасшедший спрос и глобальное строительство
Не припомню зелёные вагоны метро в Киеве

Это электричка из ближайего ПГТ :roll:
Братья Флая по рейковому транспорту :mrgreen:
У электричек другие вагоны, выше и шире
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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