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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1123112411251126

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Faceless написав:
X-Fresh написав:пока такая ситуация на киев сохраняется большую часть дня https://i.ytimg.com/vi/H65K-uUz0rI/maxresdefault.jpg киев обречен на сумасшедший спрос и глобальное строительство
Не припомню зелёные вагоны метро в Киеве

Это электричка из ближайего ПГТ :roll:
Братья Флая по рейковому транспорту :mrgreen:
У электричек другие вагоны, выше и шире
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопрос к знатокам... Сколько обойдется такой же ремонт студии с приблизительно такой же мебелью\техникой в Киеве сейчас? При условии что б брать что-то от застройщика без ремонта. К приверу такую
[url]https://novostroyki.lun.ua/жк-mirax-киев/планировки/17527[/url]
превратить в такую...
https://www.zillow.com/homes/for_sale/Austin-TX/condo_type/2091565244_zpid/10221_rid/0-200000_price/0-811_mp/globalrelevanceex_sort/30.543635,-97.416801,30.040269,-98.154945_rect/10_zm/
Ответ можно в личку. :)
Спасибо.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:19

  Понаехал написав:
  trololo написав:мясо с открытого огня, с корочкой - это канцероген. но вкусно, кто ж спорит. три раза в неделю это перебор :)

С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о
Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное.
Если организм скажет, что перебор - я уменьшу колличество. Я ж не старый еще. :mrgreen:


давно уж ученые доказали. имеется ввиду не любая готовка, а зажарка мяса. суп варить на костре норм :lol:

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/diet/cooked-meats-fact-sheet
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:24

  trololo написав:давно уж ученые доказали. имеется ввиду не любая готовка, а зажарка мяса. суп варить на костре норм :lol:

это не те ли ученые, которые рекомендовлаи есть жаренные стейки для хорошего здоровья в 50х, не те ли, которые расскзывали в 80х что ГМО - панациея?
Ой не верю я им.... :oops:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:26

  Понаехал написав:
  trololo написав:давно уж ученые доказали. имеется ввиду не любая готовка, а зажарка мяса. суп варить на костре норм :lol:

это не те ли ученые, которые рекомендовлаи есть жаренные стейки для хорошего здоровья в 50х, не те ли, которые расскзывали в 80х что ГМО - панациея?
Ой не верю я им.... :oops:


ваше право, тем более, даже если риск выше, это не значит, что все любители барбекю прям заболеют. вред ГМО, кстати, не доказан
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:31

  trololo написав:ваше право, тем более, даже если риск выше, это не значит, что все любители барбекю прям заболеют. вред ГМО, кстати, не доказан

Я скажу больше: скорее всего их иследования связаны с маринадами химическими, которые они вбухивают при жарке.
+ умалчивают о том, что сахарозаменители вреднее сигарет. :(
А от шампура шашлычка домашнего, на мой взгляд, вреда меньше, чем от фторирования воды(пламенный привет критикам украинского подхода с хлоркой) и зубной пасты со фтором. :wink:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:36

Нашел в интернете интересную информацию.
В Патриотике город не принял в счет пая объекты инфраструктуры и заставил платить деньгами. Аркада заплатила, получила документы и обратилась в суд, который подтвердил, что пай платить они были не обязаны. Вот решение апелляционного суда. Теперь город должен вернуть деньги.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73193113
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:54

https://strana.ua/news/141849-v-onlajn- ... nnykh.html


На злобу дня.

На Груше 9 комунальные за содержание дома всего то 982 грн за 134м. Практически как на Круше. Но соседи конечно именитее на Груше :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:23

  Понаехал написав:
  antonivs3 написав:Понаехал хорошее мясо это вроде отварная тощая говядина, а не горелый шашлык, не?

Хорошее мясо - это natural, выкормленное на натуральных кормах, прошедшее сертификацию. Как его готовить - эту уже другой вопрос.

Я обычно беру
https://www.heb.com/product-detail/h-e-b-organics-ribeye-steak/960015
или
https://www.heb.com/product-detail/h-e-b-natural-bison-ribeye-steak-boneless/608053

40-50 баксов за кило рибая. А звездят что в пендосии всё кроме алкоголя и цыгарок дешевше чем в Юкрэйн, шоб негры там уже НЕ недоедали.
Неделю назад ещё на другана наехал, когда он в день победы взял в Ля-Сильпе отруб на сотку почти - 3.8 кило, по 708грн/кг.
Пожрать конечно на решётке в медиуме и с корочкой ЭТО было божественно. Да и 45й юбилей другана был приятен, на сотку ещё вин и брюта дамам взяли, не то что в прошлом году он ухнул тыщщ 18 на толпу в Акварели, а салаты были омно.
Флай и Захар нас с тобой бы придушили за такую расточительность, когда в АТБэ полно колбасы по 50грн/кило.
А почему друган так ужался в расходах - обетонился у нас, и теперь копеечки на ремонт собирает. У нас в центре три года назад новострой можно было взять "па750", почти бизнесс-класс. Теперь наверно на ремонт в том стиле, как в Остине, уйдёт не намного меньше.
барабашов
 
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