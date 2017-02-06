Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:23

Понаехал написав: antonivs3 написав: Понаехал хорошее мясо это вроде отварная тощая говядина, а не горелый шашлык, не? хорошее мясо это вроде отварная тощая говядина, а не горелый шашлык, не?

Хорошее мясо - это natural, выкормленное на натуральных кормах, прошедшее сертификацию. Как его готовить - эту уже другой вопрос.



Я обычно беру

https://www.heb.com/product-detail/h-e-b-organics-ribeye-steak/960015

или

https://www.heb.com/product-detail/h-e-b-natural-bison-ribeye-steak-boneless/608053 Хорошее мясо - это natural, выкормленное на натуральных кормах, прошедшее сертификацию. Как его готовить - эту уже другой вопрос.Я обычно беруили

40-50 баксов за кило рибая. А звездят что в пендосии всё кроме алкоголя и цыгарок дешевше чем в Юкрэйн, шоб негры там уже НЕ недоедали.Неделю назад ещё на другана наехал, когда он в день победы взял в Ля-Сильпе отруб на сотку почти - 3.8 кило, по 708грн/кг.Пожрать конечно на решётке в медиуме и с корочкой ЭТО было божественно. Да и 45й юбилей другана был приятен, на сотку ещё вин и брюта дамам взяли, не то что в прошлом году он ухнул тыщщ 18 на толпу в Акварели, а салаты были омно.Флай и Захар нас с тобой бы придушили за такую расточительность, когда в АТБэ полно колбасы по 50грн/кило.А почему друган так ужался в расходах - обетонился у нас, и теперь копеечки на ремонт собирает. У нас в центре три года назад новострой можно было взять "па750", почти бизнесс-класс. Теперь наверно на ремонт в том стиле, как в Остине, уйдёт не намного меньше.