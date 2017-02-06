Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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trololo написав:ваше право, тем более, даже если риск выше, это не значит, что все любители барбекю прям заболеют. вред ГМО, кстати, не доказан
Я скажу больше: скорее всего их иследования связаны с маринадами химическими, которые они вбухивают при жарке. + умалчивают о том, что сахарозаменители вреднее сигарет. А от шампура шашлычка домашнего, на мой взгляд, вреда меньше, чем от фторирования воды(пламенный привет критикам украинского подхода с хлоркой) и зубной пасты со фтором.
Нашел в интернете интересную информацию. В Патриотике город не принял в счет пая объекты инфраструктуры и заставил платить деньгами. Аркада заплатила, получила документы и обратилась в суд, который подтвердил, что пай платить они были не обязаны. Вот решение апелляционного суда. Теперь город должен вернуть деньги. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73193113
40-50 баксов за кило рибая. А звездят что в пендосии всё кроме алкоголя и цыгарок дешевше чем в Юкрэйн, шоб негры там уже НЕ недоедали. Неделю назад ещё на другана наехал, когда он в день победы взял в Ля-Сильпе отруб на сотку почти - 3.8 кило, по 708грн/кг. Пожрать конечно на решётке в медиуме и с корочкой ЭТО было божественно. Да и 45й юбилей другана был приятен, на сотку ещё вин и брюта дамам взяли, не то что в прошлом году он ухнул тыщщ 18 на толпу в Акварели, а салаты были омно. Флай и Захар нас с тобой бы придушили за такую расточительность, когда в АТБэ полно колбасы по 50грн/кило. А почему друган так ужался в расходах - обетонился у нас, и теперь копеечки на ремонт собирает. У нас в центре три года назад новострой можно было взять "па750", почти бизнесс-класс. Теперь наверно на ремонт в том стиле, как в Остине, уйдёт не намного меньше.