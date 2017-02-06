Да? А подойдите к зеркалу и рот откройте- что вам говорит вход в организьм, хыщник?)
Природа и истоки ваши- корешки, ягоды, плоды и иногда мелкие животные, вроде грызунов и личинок.
Я люблю поесть, но утверждать, что гриль и бухло полезны...
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Додано: Суб 19 тра, 2018 06:39
Да? А подойдите к зеркалу и рот откройте- что вам говорит вход в организьм, хыщник?)
Природа и истоки ваши- корешки, ягоды, плоды и иногда мелкие животные, вроде грызунов и личинок.
Я люблю поесть, но утверждать, что гриль и бухло полезны...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:57
вы, конечно, можете считать себя самым умным, но по ссылке написан механизм образования канцерогенов. кстати, были исследования, что пивной маринад мяса снижает риск, гуглите))
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У вас что, клыков нет? Да, хищник.
Гриль и бухло МОГУТ быть полезны, если в меру
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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