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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1124112511261127

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 06:39

  Понаехал написав:
  trololo написав:мясо с открытого огня - канцероген.

С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о
Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное. Если организм скажет...

Да? А подойдите к зеркалу и рот откройте- что вам говорит вход в организьм, хыщник?)
Природа и истоки ваши- корешки, ягоды, плоды и иногда мелкие животные, вроде грызунов и личинок.
Я люблю поесть, но утверждать, что гриль и бухло полезны...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:57

  Понаехал написав:
  trololo написав:ваше право, тем более, даже если риск выше, это не значит, что все любители барбекю прям заболеют. вред ГМО, кстати, не доказан

Я скажу больше: скорее всего их иследования связаны с маринадами химическими, которые они вбухивают при жарке.
+ умалчивают о том, что сахарозаменители вреднее сигарет. :(
А от шампура шашлычка домашнего, на мой взгляд, вреда меньше, чем от фторирования воды(пламенный привет критикам украинского подхода с хлоркой) и зубной пасты со фтором. :wink:


вы, конечно, можете считать себя самым умным, но по ссылке написан механизм образования канцерогенов. кстати, были исследования, что пивной маринад мяса снижает риск, гуглите))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Понаехал написав:
  trololo написав:мясо с открытого огня - канцероген.

С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о
Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное. Если организм скажет...

Да? А подойдите к зеркалу и рот откройте- что вам говорит вход в организьм, хыщник?)
Природа и истоки ваши- корешки, ягоды, плоды и иногда мелкие животные, вроде грызунов и личинок.
Я люблю поесть, но утверждать, что гриль и бухло полезны...


У вас что, клыков нет? Да, хищник. :)
Гриль и бухло МОГУТ быть полезны, если в меру
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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