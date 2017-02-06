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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1124112511261127

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 06:39

  Понаехал написав:
  trololo написав:мясо с открытого огня - канцероген.

С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о
Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное. Если организм скажет...

Да? А подойдите к зеркалу и рот откройте- что вам говорит вход в организьм, хыщник?)
Природа и истоки ваши- корешки, ягоды, плоды и иногда мелкие животные, вроде грызунов и личинок.
Я люблю поесть, но утверждать, что гриль и бухло полезны...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:57

  Понаехал написав:
  trololo написав:ваше право, тем более, даже если риск выше, это не значит, что все любители барбекю прям заболеют. вред ГМО, кстати, не доказан

Я скажу больше: скорее всего их иследования связаны с маринадами химическими, которые они вбухивают при жарке.
+ умалчивают о том, что сахарозаменители вреднее сигарет. :(
А от шампура шашлычка домашнего, на мой взгляд, вреда меньше, чем от фторирования воды(пламенный привет критикам украинского подхода с хлоркой) и зубной пасты со фтором. :wink:


вы, конечно, можете считать себя самым умным, но по ссылке написан механизм образования канцерогенов. кстати, были исследования, что пивной маринад мяса снижает риск, гуглите))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Понаехал написав:
  trololo написав:мясо с открытого огня - канцероген.

С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о
Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное. Если организм скажет...

Да? А подойдите к зеркалу и рот откройте- что вам говорит вход в организьм, хыщник?)
Природа и истоки ваши- корешки, ягоды, плоды и иногда мелкие животные, вроде грызунов и личинок.
Я люблю поесть, но утверждать, что гриль и бухло полезны...


У вас что, клыков нет? Да, хищник. :)
Гриль и бухло МОГУТ быть полезны, если в меру
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:11

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Нашел в интернете интересную информацию.
В Патриотике город не принял в счет пая объекты инфраструктуры и заставил платить деньгами. Аркада заплатила, получила документы и обратилась в суд, который подтвердил, что пай платить они были не обязаны. Вот решение апелляционного суда. Теперь город должен вернуть деньги.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73193113


Ржака, Аркада прокинула государство на 62 миллиона гривен. Теперь у государства за эти деньги есть детский садик на 160 мест. :mrgreen:
Глянул декларацию судьи - я вижу это уже золотые люди для Украины, https://declarations.com.ua/declaration ... 553fe6ff61
91 000 грн. /мес! И это без теневых доходов.
теперь понятно почему тормоза с сдачей еврики - КМДА думает как защитится от такого кидалова со стороны аркады
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:35

  Faceless написав:У вас что, клыков нет? Да, хищник. :)
Гриль и бухло МОГУТ быть полезны, если в меру

у вас волоса на спине имеются и соски? так вы медведица
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Faceless написав:У вас что, клыков нет? Да, хищник. :)
Гриль и бухло МОГУТ быть полезны, если в меру

у вас волоса на спине имеются и соски? так вы медведица
У меня ещё кое-что есть, потому никак не медведица
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:43

шановни гурманы и антропологи, харош флудить уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:22

  Amat написав:Если кому интересно.
Только что коллега рассказал, что цены на аренду сильно выросли.
Насколько сильно не знаю.
Но на ПОХе, точно не знаю, но где-то в районе Драгоманова и спортлайфа, аренда 2к уже от 15 тыс. В свежем доме.

год назад повёлся на такую фигню... выгнал арендаторов по 8000, поставил 12000 и стал ждать, потерял 2 месяца, докупил мебели, сдал за 1000... и это за 3к...
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:24

  Iskander написав:
  kingkongovets написав:Хроники зубожиння. Держстат сообщает, что количество украинцев, зарабатывающих более 10 тыс грн/мес за год увеличилось почти вдвое: с 12,6 до 21,3% от всего количества работающих в марте 2018. Пару дней назад в эфире Телеканал "Київ" c Василь Фурман и Борис Кушнірук у меня случилась небольшая дискуссия с Борисом о зубожинни. Борис утверждал, что средняя зарплата 8 тыс грн это фейк, потому что суммируют огромную зарплату директора с низкими зарплатами десятков рабочих. В чем-то он прав: большинство людей действительно не получают средней зарплаты. Но утверждать, что больше средней зарплаты зарабатывают одни директора – неправильно. Каждый пятый украинец (21,3%) уже сегодня зарабатывает больше 10 тысяч гривен. Каждый третий (32%) – больше 8 тысяч. Вместе с тем, количество работающих за минимальную зарплату сократилось почти на четверть – с 10,3 до 7,9%. И это при том, что сама минималка за год тоже выросла на 16%.
Я не люблю пустопорожний треп. Это цифры, с которыми очень трудно спорить. Вам может нравиться или не нравиться Порошенко, Гройсман, Супрун, Омелян и другие, но улучшения показателей рынка труда сложно не заметить. И это при экономическом росте 2,5% в 2017 году. В первом квартале этого года рост ВВП составил уже 3,1%. Если динамика сохранится и сырьевые рынки продолжат рост, в этом году реально замахнуться и на 4% роста ВВП. И тогда средняя зарплата в 10 тыс грн на конец года станет реальностью. Не знаю, как кому, а мне это нравится.

Сергей Марченко

https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 4425542493


Разговаривал на днях с Запорожьем: нормального бухгалтера не найти.
Хотелки от 10К грн, причем ДТ и КТ отличают с трудом.
Нормальный - от 20, и это не главбух.

хотят 10 соглашаются на 6
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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