Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:мясо с открытого огня - канцероген.
С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное. Если организм скажет...
Да? А подойдите к зеркалу и рот откройте- что вам говорит вход в организьм, хыщник?) Природа и истоки ваши- корешки, ягоды, плоды и иногда мелкие животные, вроде грызунов и личинок. Я люблю поесть, но утверждать, что гриль и бухло полезны...
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
trololo написав:ваше право, тем более, даже если риск выше, это не значит, что все любители барбекю прям заболеют. вред ГМО, кстати, не доказан
Я скажу больше: скорее всего их иследования связаны с маринадами химическими, которые они вбухивают при жарке. + умалчивают о том, что сахарозаменители вреднее сигарет. А от шампура шашлычка домашнего, на мой взгляд, вреда меньше, чем от фторирования воды(пламенный привет критикам украинского подхода с хлоркой) и зубной пасты со фтором.
вы, конечно, можете считать себя самым умным, но по ссылке написан механизм образования канцерогенов. кстати, были исследования, что пивной маринад мяса снижает риск, гуглите))
trololo написав:мясо с открытого огня - канцероген.
С каких пор готовка на открытом огне вредна? 0_о Надо быть ближе к природе, истокам. Человек - не травоядное. Если организм скажет...
Да? А подойдите к зеркалу и рот откройте- что вам говорит вход в организьм, хыщник?) Природа и истоки ваши- корешки, ягоды, плоды и иногда мелкие животные, вроде грызунов и личинок. Я люблю поесть, но утверждать, что гриль и бухло полезны...
У вас что, клыков нет? Да, хищник. Гриль и бухло МОГУТ быть полезны, если в меру
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Vlad442 написав:Нашел в интернете интересную информацию. В Патриотике город не принял в счет пая объекты инфраструктуры и заставил платить деньгами. Аркада заплатила, получила документы и обратилась в суд, который подтвердил, что пай платить они были не обязаны. Вот решение апелляционного суда. Теперь город должен вернуть деньги. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73193113
Ржака, Аркада прокинула государство на 62 миллиона гривен. Теперь у государства за эти деньги есть детский садик на 160 мест. Глянул декларацию судьи - я вижу это уже золотые люди для Украины, https://declarations.com.ua/declaration ... 553fe6ff61 91 000 грн. /мес! И это без теневых доходов.
теперь понятно почему тормоза с сдачей еврики - КМДА думает как защитится от такого кидалова со стороны аркады
Amat написав:Если кому интересно. Только что коллега рассказал, что цены на аренду сильно выросли. Насколько сильно не знаю. Но на ПОХе, точно не знаю, но где-то в районе Драгоманова и спортлайфа, аренда 2к уже от 15 тыс. В свежем доме.
год назад повёлся на такую фигню... выгнал арендаторов по 8000, поставил 12000 и стал ждать, потерял 2 месяца, докупил мебели, сдал за 1000... и это за 3к...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
kingkongovets написав:Хроники зубожиння. Держстат сообщает, что количество украинцев, зарабатывающих более 10 тыс грн/мес за год увеличилось почти вдвое: с 12,6 до 21,3% от всего количества работающих в марте 2018. Пару дней назад в эфире Телеканал "Київ" c Василь Фурман и Борис Кушнірук у меня случилась небольшая дискуссия с Борисом о зубожинни. Борис утверждал, что средняя зарплата 8 тыс грн это фейк, потому что суммируют огромную зарплату директора с низкими зарплатами десятков рабочих. В чем-то он прав: большинство людей действительно не получают средней зарплаты. Но утверждать, что больше средней зарплаты зарабатывают одни директора – неправильно. Каждый пятый украинец (21,3%) уже сегодня зарабатывает больше 10 тысяч гривен. Каждый третий (32%) – больше 8 тысяч. Вместе с тем, количество работающих за минимальную зарплату сократилось почти на четверть – с 10,3 до 7,9%. И это при том, что сама минималка за год тоже выросла на 16%. Я не люблю пустопорожний треп. Это цифры, с которыми очень трудно спорить. Вам может нравиться или не нравиться Порошенко, Гройсман, Супрун, Омелян и другие, но улучшения показателей рынка труда сложно не заметить. И это при экономическом росте 2,5% в 2017 году. В первом квартале этого года рост ВВП составил уже 3,1%. Если динамика сохранится и сырьевые рынки продолжат рост, в этом году реально замахнуться и на 4% роста ВВП. И тогда средняя зарплата в 10 тыс грн на конец года станет реальностью. Не знаю, как кому, а мне это нравится.