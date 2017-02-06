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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1126112711281129

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:29

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Нашел в интернете интересную информацию.
В Патриотике город не принял в счет пая объекты инфраструктуры и заставил платить деньгами. Аркада заплатила, получила документы и обратилась в суд, который подтвердил, что пай платить они были не обязаны. Вот решение апелляционного суда. Теперь город должен вернуть деньги.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73193113


Ржака, Аркада прокинула государство на 62 миллиона гривен. Теперь у государства за эти деньги есть детский садик на 160 мест. :mrgreen:
Глянул декларацию судьи - я вижу это уже золотые люди для Украины, https://declarations.com.ua/declaration ... 553fe6ff61
91 000 грн. /мес! И это без теневых доходов.

С другой стороны посмотреть - город сказал, что подтверждено документально, "стройте садики и школы в счет пая". Аркада построила, а город говорит "мы тут поменяли немного, платите еще и деньгами"

Так вообще-то застройщиков нужно судить за мошенничество - свою будку ТП или дорогу 100 метро к дому - застройщик оценивает через карманную фирму в 15 млн. грн - и покрывает 100% паевой внесок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Iskander написав:Разговаривал на днях с Запорожьем: нормального бухгалтера не найти.
Хотелки от 10К грн, причем ДТ и КТ отличают с трудом.
Нормальный - от 20, и это не главбух.

хотят 10 соглашаются на 6

Блин, где Вы такие вакансии в Запорожьях находите? Я в Киеве так и не смог устроится на 15 тыс.

Так запрашивайте сразу 30
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:30

  Оранжевый-хит сезона написав:Облёт дроном оранж сити https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... urce=email

Блин, а чего так плотно? Земля в этой окраине должна быть супердешевая. Там просятся 4-5 этажная застройка со дворами.
  Faceless написав:Так запрашивайте сразу 30

И всю жизнь быть безработным, потому что верить розовоочковым? :D
BIGor
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