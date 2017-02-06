Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Нашел в интернете интересную информацию. В Патриотике город не принял в счет пая объекты инфраструктуры и заставил платить деньгами. Аркада заплатила, получила документы и обратилась в суд, который подтвердил, что пай платить они были не обязаны. Вот решение апелляционного суда. Теперь город должен вернуть деньги. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73193113
Ржака, Аркада прокинула государство на 62 миллиона гривен. Теперь у государства за эти деньги есть детский садик на 160 мест. Глянул декларацию судьи - я вижу это уже золотые люди для Украины, https://declarations.com.ua/declaration ... 553fe6ff61 91 000 грн. /мес! И это без теневых доходов.
С другой стороны посмотреть - город сказал, что подтверждено документально, "стройте садики и школы в счет пая". Аркада построила, а город говорит "мы тут поменяли немного, платите еще и деньгами"
Так вообще-то застройщиков нужно судить за мошенничество - свою будку ТП или дорогу 100 метро к дому - застройщик оценивает через карманную фирму в 15 млн. грн - и покрывает 100% паевой внесок.
Если бы дрон поднялся чуть повыше, треть картинки бы занял треш с жд путями и восьмиполосным шоссе. Хотя, даже так видно, что инфраструктуры в районе "Оранжа" нет и не предвидится. Школы, детсады, поликлиники, магазины, общественный транспорт - они для лохов, нечего зря деньги тратить
13 000 гривен метр квадратный однокомнатной, меньше 20 000 долларов
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos