Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс. Март 11 года 421 Март 12 года 572 Март 18 года 513
Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов. Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.
При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика. 2011 - 1700...1800 2018 - 1100...1200