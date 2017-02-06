RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11281129113011311132>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Облёт дроном оранж сити https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... urce=email


сколько будет реальная задержка по оранжу?
Максимум полтора года.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18600
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:09

Уважаемые участники, кто знает хорошие форумы по обмену опытом в сдаче недвиги в аренду и обсуждению районов и улиц Киева?
Егор
 
Повідомлень: 246
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:21

Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.
Март 11 года 421
Март 12 года 572
Март 18 года 513

Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.
Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.

При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.
2011 - 1700...1800
2018 - 1100...1200
Vlad442
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:23

  BIGor написав:Блин, где Вы такие вакансии в Запорожьях находите? Я в Киеве так и не смог устроится на 15 тыс.

А вы хотя бы научитесь налоги на ФОП считать, тогда может и найдёте работу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 31.08.09
Подякував: 114 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:44

  pesikot написав:
  BIGor написав:Блин, где Вы такие вакансии в Запорожьях находите? Я в Киеве так и не смог устроится на 15 тыс.

А вы хотя бы научитесь налоги на ФОП считать, тогда может и найдёте работу
:D
Да, да, еще нужно выучить как вырезать аппендицит, как приварить железную трубу, как положить плитку, как развести электрику и многое другое. :D :D
Тупые люди дают тупые советы - вот что я вижу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 19.09.10
Подякував: 352 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:49

  BIGor написав:Тупые люди дают тупые советы - вот что я вижу.

Вы о себе очень хорошо сказали. Знаний - 0, зато советов - на весь форум.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 31.08.09
Подякував: 114 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:57

Для Запорожья 20'000 действительно заоблачная зарплата для рядовых сотрудников.

Зображення
Востаннє редагувалось l66 в Суб 19 тра, 2018 19:11, всього редагувалось 1 раз.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2376
З нами з: 05.01.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:05

  pesikot написав:
  BIGor написав:Тупые люди дают тупые советы - вот что я вижу.

Вы о себе очень хорошо сказали. Знаний - 0, зато советов - на весь форум.

Вы тоже АНАЛитик? Как много здесь гениев-телепатов, которые по расстоянию видят знания в профессиональной сфере :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 19.09.10
Подякував: 352 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:13

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Тупые люди дают тупые советы - вот что я вижу.

Вы о себе очень хорошо сказали. Знаний - 0, зато советов - на весь форум.

Вы тоже АНАЛитик? Как много здесь гениев-телепатов, которые по расстоянию видят знания в профессиональной сфере :D

У тебя все мысли вокруг анала вертятся?
Иди в Радикальную партию советником председателя!
барабашов
 
Повідомлень: 898
З нами з: 16.06.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:15

барабашов да пошёл ты.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 19.09.10
Подякував: 352 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11281129113011311132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1071, 1072, 1073
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10726 1948710
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 23:13
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23394
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6643)
19.05.2018 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.