Додано: Суб 19 тра, 2018 19:55

antey1969 написав: Vlad442 написав: Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.

Март 11 года 421

Март 12 года 572

Март 18 года 513



Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.

Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.



При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.

2011 - 1700...1800

2018 - 1100...1200 Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.Март 11 года 421Март 12 года 572Март 18 года 513Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.2011 - 1700...18002018 - 1100...1200

Короче, судя по представленным цифрам, зарплаты с 2011 года в Киеве выросли на 20+%, а стоимость недвижимости упала на треть.

Странно, что же так мощно повлияло на рынок КРЖН? Коммунальные услуги, выросшие на 50 баксов на такое точно не способны.

Считаете, недвига Киева зверски недооценена? Все графики всех контор рисуют фигуру вниз.

Что-то не складывается в нашем "Датском Королевстве".

То ли представленные цифры далеки от валидных, то ли есть еще какие мощные подводные неучтенные Вами факторы, которые безжалостно врубаются во всю вышеприведенную Вами статистику.

Может, это долларовый ВВП, кратно выросший внешний долг или весьма условный нынешний курс гривны, который держат до выборов за лохматые балабоны?

А может быть, я не прав, и Вы сможете озвучить свою версию? Короче, судя по представленным цифрам, зарплаты с 2011 года в Киеве выросли на 20+%, а стоимость недвижимости упала на треть.Странно, что же так мощно повлияло на рынок КРЖН? Коммунальные услуги, выросшие на 50 баксов на такое точно не способны.Считаете, недвига Киева зверски недооценена? Все графики всех контор рисуют фигуру вниз.Что-то не складывается в нашем "Датском Королевстве".То ли представленные цифры далеки от валидных, то ли есть еще какие мощные подводные неучтенные Вами факторы, которые безжалостно врубаются во всю вышеприведенную Вами статистику.Может, это долларовый ВВП, кратно выросший внешний долг или весьма условный нынешний курс гривны, который держат до выборов за лохматые балабоны?А может быть, я не прав, и Вы сможете озвучить свою версию?

Кстати, вопрос не в бровь а в глаз.Вроде зарплаты в долларах почти те же, но настроения хреновенькие, народ валит, и в целом живет как то не очень.Давайте посмотрим доларовый ВВП нашей страны по годам (по данным Мирового банка):2005 -86142 млн дол,2006 -107753 млн дол,2007 - 142719 млн дол,2008 -179992 млн дол,2010 - 136419 млн дол,2013 - 183310 млн дол,2016 - 93270 млн дол.Тоесть мы примерно между 2005 и 2006 годами, при этом, не нужно забывать про инфляцию доллара, которая за эти 15 лет чуть ли не в 2 раза.Поэтому видимо ВВВ приведенный к ценам 2005 года на сегодня составил бы примерно 60 млрд дол.Почему так выросли з/п - вопрос. Возможно детенизация. Возможно повышение официальной минималки.Возможно за счет выезда людей теперь общий по стране ФОТ меньше, но на каждого работающего - больше.