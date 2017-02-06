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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1129113011311132>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:17

  pesikot написав:
  BIGor написав:Тупые люди дают тупые советы - вот что я вижу.

Вы о себе очень хорошо сказали. Знаний - 0, зато советов - на весь форум.


Нічого в цьому поганого не має. Люди різні потрібні і важливі.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда люди обсуждают зарплаты и доходы, часто возникает недопонимание, потому что каждый судит со своей колокольни. Если вспомнить закон Паретто, что 20% людей зарабатывают 80% денег в своей сфере, то понятно, что мировоззрение этих 20 и 80 будет существенно отличаться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:23

  BIGor написав:барабашов да пошёл ты.

Судя по всему, опять в анал?:))
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:38

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Тупые люди дают тупые советы - вот что я вижу.

Вы о себе очень хорошо сказали. Знаний - 0, зато советов - на весь форум.

Вы тоже АНАЛитик? Как много здесь гениев-телепатов, которые по расстоянию видят знания в профессиональной сфере :D



Вот видите как тут набегают и чмырят адекватных людей.

Я перечитал недавно свои посты от 2015 года -ну просто образец красивого слога, толерантности, терпимости и энциклопедических знаний.

Но нельзя контактировать с грязью и не запачкаться.

В итоге имеем то что имеем - политикосрач, лендлордизмы и Мальвин. Се ля ви
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:45

  Vlad442 написав:Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.
Март 11 года 421
Март 12 года 572
Март 18 года 513

Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.
Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.

При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.
2011 - 1700...1800
2018 - 1100...1200

Короче, судя по представленным цифрам, зарплаты с 2011 года в Киеве выросли на 20+%, а стоимость недвижимости упала на треть.
Странно, что же так мощно повлияло на рынок КРЖН? Коммунальные услуги, выросшие на 50 баксов на такое точно не способны.
Считаете, недвига Киева зверски недооценена? Все графики всех контор рисуют фигуру вниз.
Что-то не складывается в нашем "Датском Королевстве".
То ли представленные цифры далеки от валидных, то ли есть еще какие мощные подводные неучтенные Вами факторы, которые безжалостно врубаются во всю вышеприведенную Вами статистику.
Может, это долларовый ВВП, кратно выросший внешний долг или весьма условный нынешний курс гривны, который держат до выборов за лохматые балабоны?
А может быть, я не прав, и Вы сможете озвучить свою версию?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, провожал родственника в Москву.

Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.

Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.

Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.

Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.

Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:54

Iskander вы других слов не знаете?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:55

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.
Март 11 года 421
Март 12 года 572
Март 18 года 513

Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.
Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.

При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.
2011 - 1700...1800
2018 - 1100...1200

Короче, судя по представленным цифрам, зарплаты с 2011 года в Киеве выросли на 20+%, а стоимость недвижимости упала на треть.
Странно, что же так мощно повлияло на рынок КРЖН? Коммунальные услуги, выросшие на 50 баксов на такое точно не способны.
Считаете, недвига Киева зверски недооценена? Все графики всех контор рисуют фигуру вниз.
Что-то не складывается в нашем "Датском Королевстве".
То ли представленные цифры далеки от валидных, то ли есть еще какие мощные подводные неучтенные Вами факторы, которые безжалостно врубаются во всю вышеприведенную Вами статистику.
Может, это долларовый ВВП, кратно выросший внешний долг или весьма условный нынешний курс гривны, который держат до выборов за лохматые балабоны?
А может быть, я не прав, и Вы сможете озвучить свою версию?


Кстати, вопрос не в бровь а в глаз.

Вроде зарплаты в долларах почти те же, но настроения хреновенькие, народ валит, и в целом живет как то не очень.

Давайте посмотрим доларовый ВВП нашей страны по годам (по данным Мирового банка):
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/

2005 -86142 млн дол,
2006 -107753 млн дол,
2007 - 142719 млн дол,
2008 -179992 млн дол,
2010 - 136419 млн дол,
2013 - 183310 млн дол,
2016 - 93270 млн дол.

Тоесть мы примерно между 2005 и 2006 годами, при этом, не нужно забывать про инфляцию доллара, которая за эти 15 лет чуть ли не в 2 раза.

Поэтому видимо ВВВ приведенный к ценам 2005 года на сегодня составил бы примерно 60 млрд дол.

Почему так выросли з/п - вопрос. Возможно детенизация. Возможно повышение официальной минималки.

Возможно за счет выезда людей теперь общий по стране ФОТ меньше, но на каждого работающего - больше.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Я перечитал недавно свои посты от 2015 года -ну просто образец красивого слога, толерантности, терпимости и энциклопедических знаний.

Но нельзя контактировать с грязью и не запачкаться.

В итоге имеем то что имеем - политикосрач, лендлордизмы и Мальвин. Се ля ви

....в підсумку маємо особу незрозумілої статі з сепаратиським нахилом :?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик, уж от кого, а от вас я критики не ожидал

Кстати, сеператисты в моем понимании - это те, кто например не считает Донецк Украиной, а жителей Донецка и Луганска - полноправными украинцами.
Востаннє редагувалось Tribeca в Суб 19 тра, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca
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