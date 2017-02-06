Нічого в цьому поганого не має. Люди різні потрібні і важливі.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:17
Нічого в цьому поганого не має. Люди різні потрібні і важливі.
Всім процвітання!
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда люди обсуждают зарплаты и доходы, часто возникает недопонимание, потому что каждый судит со своей колокольни. Если вспомнить закон Паретто, что 20% людей зарабатывают 80% денег в своей сфере, то понятно, что мировоззрение этих 20 и 80 будет существенно отличаться.
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:38
Вот видите как тут набегают и чмырят адекватных людей.
Я перечитал недавно свои посты от 2015 года -ну просто образец красивого слога, толерантности, терпимости и энциклопедических знаний.
Но нельзя контактировать с грязью и не запачкаться.
В итоге имеем то что имеем - политикосрач, лендлордизмы и Мальвин. Се ля ви
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:45
Короче, судя по представленным цифрам, зарплаты с 2011 года в Киеве выросли на 20+%, а стоимость недвижимости упала на треть.
Странно, что же так мощно повлияло на рынок КРЖН? Коммунальные услуги, выросшие на 50 баксов на такое точно не способны.
Считаете, недвига Киева зверски недооценена? Все графики всех контор рисуют фигуру вниз.
Что-то не складывается в нашем "Датском Королевстве".
То ли представленные цифры далеки от валидных, то ли есть еще какие мощные подводные неучтенные Вами факторы, которые безжалостно врубаются во всю вышеприведенную Вами статистику.
Может, это долларовый ВВП, кратно выросший внешний долг или весьма условный нынешний курс гривны, который держат до выборов за лохматые балабоны?
А может быть, я не прав, и Вы сможете озвучить свою версию?
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, провожал родственника в Москву.
Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.
Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:55
Кстати, вопрос не в бровь а в глаз.
Вроде зарплаты в долларах почти те же, но настроения хреновенькие, народ валит, и в целом живет как то не очень.
Давайте посмотрим доларовый ВВП нашей страны по годам (по данным Мирового банка):
2005 -86142 млн дол,
2006 -107753 млн дол,
2007 - 142719 млн дол,
2008 -179992 млн дол,
2010 - 136419 млн дол,
2013 - 183310 млн дол,
2016 - 93270 млн дол.
Тоесть мы примерно между 2005 и 2006 годами, при этом, не нужно забывать про инфляцию доллара, которая за эти 15 лет чуть ли не в 2 раза.
Поэтому видимо ВВВ приведенный к ценам 2005 года на сегодня составил бы примерно 60 млрд дол.
Почему так выросли з/п - вопрос. Возможно детенизация. Возможно повышение официальной минималки.
Возможно за счет выезда людей теперь общий по стране ФОТ меньше, но на каждого работающего - больше.
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
....в підсумку маємо особу незрозумілої статі з сепаратиським нахилом
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Долярчик, уж от кого, а от вас я критики не ожидал
Кстати, сеператисты в моем понимании - это те, кто например не считает Донецк Украиной, а жителей Донецка и Луганска - полноправными украинцами.
Востаннє редагувалось Tribeca в Суб 19 тра, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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