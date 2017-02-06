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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:09
Tribeca написав:
Кстати, провожал родственника в Москву.
Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.
Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.
Трибека, даже если росиянцы живут сегодня слегонца по-богаче - ну их нах. Меня тошнит от одного упоминания о России. Хотя, конечно, Москва сейчас выглядит гораздо чище и цивилизованнее Киева.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:20
Tribeca написав:
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Глупые! Потом будут проситься обратно, но мы не пустим. Ленивые патерналистски настроенные непатриотичные совковые иждивенцы, жалующиеся на власть и президента, вместо того, чтобы что-то сделать и стать успешными.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:24
Повторюсь - рынок аренды - чисто черный, рынок продажи недвижки - серый. Статистики - нет, налогов (а тем более - прогрессивной шкалы) с недвижки - нет. Кредитования, ипотеки (а тем более - цивилизованных ставок по нет) - нет. Коммуналка - еще не окончила свой рост, ЖЭКи - все еще совковые структуры с оскалом капитализма. Демография - не отрицательная, а голодоморская. И даже Киев это не спасет - через 12 лет просто не будет кому мечтать о "мамка, поеду-ка я в Киев учиться"
Мы в очень большой турбулентности, но даже эти основные факторы говорят о том, что ВНИЗ нам запас хода еще очень приличный.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:24
Tribeca
Ви часто розумні речі пишете.... але деколи перегинаєте палицю!
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