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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:09
Tribeca написав:
Кстати, провожал родственника в Москву.
Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.
Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.
Трибека, даже если росиянцы живут сегодня слегонца по-богаче - ну их нах. Меня тошнит от одного упоминания о России. Хотя, конечно, Москва сейчас выглядит гораздо чище и цивилизованнее Киева.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:20
Tribeca написав:
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Глупые! Потом будут проситься обратно, но мы не пустим. Ленивые патерналистски настроенные непатриотичные совковые иждивенцы, жалующиеся на власть и президента, вместо того, чтобы что-то сделать и стать успешными.
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Егор
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:24
Повторюсь - рынок аренды - чисто черный, рынок продажи недвижки - серый. Статистики - нет, налогов (а тем более - прогрессивной шкалы) с недвижки - нет. Кредитования, ипотеки (а тем более - цивилизованных ставок по нет) - нет. Коммуналка - еще не окончила свой рост, ЖЭКи - все еще совковые структуры с оскалом капитализма. Демография - не отрицательная, а голодоморская. И даже Киев это не спасет - через 12 лет просто не будет кому мечтать о "мамка, поеду-ка я в Киев учиться"
Мы в очень большой турбулентности, но даже эти основные факторы говорят о том, что ВНИЗ нам запас хода еще очень приличный.
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striped
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:24
Tribeca
Ви часто розумні речі пишете.... але деколи перегинаєте палицю!
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Долярчик
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:47
Tribeca написав:
Кстати, провожал родственника в Москву.
Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.
Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.
Вечно ты Натаха всё перекрутишь.
То московские понаехи, не сумевшие зацепится в Киеве, вынуждено возвращаются на историческую родину.
ПС В Мацкве лодизм приносит 3% годовых. Натаха когда переезжаешь?
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UA
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:00
UA написав: Tribeca написав:
Кстати, провожал родственника в Москву.
Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.
Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.
Вечно ты Натаха всё перекрутишь.
То московские понаехи, не сумевшие зацепится в Киеве, вынуждено возвращаются на историческую родину.
ПС В Мацкве лодизм приносит 3% годовых. Натаха когда переезжаешь?
Не наговаривайте на Украину, страну возможностей. То московские заробитчаны возвращаются к себе в мордор с заработком из Украины, где они батрачили на стройках, довольные и счастливые. Хоть приоделись немного.
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Егор
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:23
Tribeca написав:
Кстати, провожал родственника в Москву.
Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.
Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.
жаль ты на поезд не сел, аналитик-праведник
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:26
Егор написав:
Не наговаривайте на Украину, страну возможностей. То московские заробитчаны возвращаются к себе в мордор с заработком из Украины, где они батрачили на стройках, довольные и счастливые. Хоть приоделись немного.
вон трибека квартиры пачками скупает, за мба 50 штук потратил. и жалуется, что украина ему не такая. понимаю когда хбгаф скулит, а такой народец особенно мерзский
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:29
Vlad442 написав:
Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.
Март 11 года 421
Март 12 года 572
Март 18 года 513
Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.
Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.
При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.
2011 - 1700...1800
2018 - 1100...1200
блин, в 2007 было настроение только одно, "завтра всё будет лучше, зарплаты больше" и т.д.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:32
trololo написав: Tribeca написав:
Кстати, провожал в Москву.Что сказать- поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход. Семьи, с детьми, плачут, прощаются.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются довольные.
Кстати одеты намного лучше чем украинцы.
жаль ты на поезд не сел, праведник
Как же туда сядешь- общих вагонов не осталось, а купе до Москвы ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ на человека, да еще попробуй добыть заветный билет
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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