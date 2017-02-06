RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11301131113211331134>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:09

  Tribeca написав:Кстати, провожал родственника в Москву.

Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.

Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.

Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.

Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.

Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.

Трибека, даже если росиянцы живут сегодня слегонца по-богаче - ну их нах. Меня тошнит от одного упоминания о России. Хотя, конечно, Москва сейчас выглядит гораздо чище и цивилизованнее Киева.
airmax78
 
Повідомлень: 24489
З нами з: 25.10.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.


Глупые! Потом будут проситься обратно, но мы не пустим. Ленивые патерналистски настроенные непатриотичные совковые иждивенцы, жалующиеся на власть и президента, вместо того, чтобы что-то сделать и стать успешными.
Егор
 
Повідомлень: 249
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Повторюсь - рынок аренды - чисто черный, рынок продажи недвижки - серый. Статистики - нет, налогов (а тем более - прогрессивной шкалы) с недвижки - нет. Кредитования, ипотеки (а тем более - цивилизованных ставок по нет) - нет. Коммуналка - еще не окончила свой рост, ЖЭКи - все еще совковые структуры с оскалом капитализма. Демография - не отрицательная, а голодоморская. И даже Киев это не спасет - через 12 лет просто не будет кому мечтать о "мамка, поеду-ка я в Киев учиться"
Мы в очень большой турбулентности, но даже эти основные факторы говорят о том, что ВНИЗ нам запас хода еще очень приличный.
striped
 
Повідомлень: 892
З нами з: 10.12.08
Подякував: 528 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:24

Tribeca
Ви часто розумні речі пишете.... але деколи перегинаєте палицю!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4038
З нами з: 19.10.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:47

  Tribeca написав:Кстати, провожал родственника в Москву.

Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.

Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.

Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.

Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.

Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.

Вечно ты Натаха всё перекрутишь.
То московские понаехи, не сумевшие зацепится в Киеве, вынуждено возвращаются на историческую родину.

ПС В Мацкве лодизм приносит 3% годовых. Натаха когда переезжаешь?
UA
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 19.07.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:00

  UA написав:
  Tribeca написав:Кстати, провожал родственника в Москву.

Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.

Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.

Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.

Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.

Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.

Вечно ты Натаха всё перекрутишь.
То московские понаехи, не сумевшие зацепится в Киеве, вынуждено возвращаются на историческую родину.

ПС В Мацкве лодизм приносит 3% годовых. Натаха когда переезжаешь?


Не наговаривайте на Украину, страну возможностей. То московские заробитчаны возвращаются к себе в мордор с заработком из Украины, где они батрачили на стройках, довольные и счастливые. Хоть приоделись немного.
Егор
 
Повідомлень: 249
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:23

  Tribeca написав:Кстати, провожал родственника в Москву.

Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.

Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.

Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.

Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.

Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.


жаль ты на поезд не сел, аналитик-праведник
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:26

  Егор написав:Не наговаривайте на Украину, страну возможностей. То московские заробитчаны возвращаются к себе в мордор с заработком из Украины, где они батрачили на стройках, довольные и счастливые. Хоть приоделись немного.


вон трибека квартиры пачками скупает, за мба 50 штук потратил. и жалуется, что украина ему не такая. понимаю когда хбгаф скулит, а такой народец особенно мерзский
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:29

  Vlad442 написав:Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.
Март 11 года 421
Март 12 года 572
Март 18 года 513

Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.
Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.

При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.
2011 - 1700...1800
2018 - 1100...1200

блин, в 2007 было настроение только одно, "завтра всё будет лучше, зарплаты больше" и т.д.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18602
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:32

  trololo написав:
  Tribeca написав:Кстати, провожал в Москву.Что сказать- поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход. Семьи, с детьми, плачут, прощаются.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются довольные.
Кстати одеты намного лучше чем украинцы.
жаль ты на поезд не сел, праведник

Как же туда сядешь- общих вагонов не осталось, а купе до Москвы ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ на человека, да еще попробуй добыть заветный билет
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 07.08.17
Подякував: 577 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11301131113211331134>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1071, 1072, 1073
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10726 1948768
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 23:13
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83726
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.