Додано: Суб 19 тра, 2018 20:24

Повторюсь - рынок аренды - чисто черный, рынок продажи недвижки - серый. Статистики - нет, налогов (а тем более - прогрессивной шкалы) с недвижки - нет. Кредитования, ипотеки (а тем более - цивилизованных ставок по нет) - нет. Коммуналка - еще не окончила свой рост, ЖЭКи - все еще совковые структуры с оскалом капитализма. Демография - не отрицательная, а голодоморская. И даже Киев это не спасет - через 12 лет просто не будет кому мечтать о "мамка, поеду-ка я в Киев учиться"

Мы в очень большой турбулентности, но даже эти основные факторы говорят о том, что ВНИЗ нам запас хода еще очень приличный.