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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 тра, 2018 21:44
Tribeca написав:
Долярчик, уж от кого, а от вас я критики не ожидал
Кстати, сеператисты в моем понимании - это те, кто например не считает Донецк Украиной, а жителей Донецка и Луганска - полноправными украинцами.
Если житель Донецка/Луганска орет "расея! расея!" на сборище перед горсоветом, то какой он, нафиг, полноправный украинец?
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airmax78
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:45
airmax78 написав: Tribeca написав:
Кстати, провожал родственника в Москву.
Что вам сказать - поезда переполнены, все забито.
Реально похоже на исход народов. Семьи, с детьми, плачут, прощаются с какими-то родственниками. Кучи сумок, пару переносок для котов/собак видел.
Такое впечатление что выезжают на ПМЖ.
Небольшая часть - росияне, возвращаются домой. На вид довольные.
Кстати москвичи в среднем одеты намного лучше чем украинцы.
Трибека, даже если росиянцы живут сегодня слегонца по-богаче - ну их нах. Меня тошнит от одного упоминания о России. Хотя, конечно, Москва сейчас выглядит гораздо чище и цивилизованнее Киева.
Это до Курбан-Байрама она чище.
Потом православных баранов с ленточками и там начнут резать на кебабы - и немного забрызгают скрепами асфальт и плитку.
Наташа указывая на исход ватанья домой под х... купол не говорит, куда они едут и где будут жить. В среднем на нормальное жильё в Москве, а не в сто км от садового, даже получая зарплату судьи или генерала можно насобирать лет за 30-50. Не быстрее чем в Киеве. Съёмный хрющ(а то и комната у бабаньки) в Химках или Балашихе - всё на что эти уезжающие смогут расчитывать, не имея там бизнес.
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барабашов
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:48
Егор написав:
Не наговаривайте на Украину, страну возможностей. То московские заробитчаны возвращаются к себе в мордор с заработком из Украины, где они батрачили на стройках, довольные и счастливые. Хоть приоделись немного.
Лозунгу "Чемодан - Вокзал- Россия" уже лет 30.
А массового исхода нет.
Просто в Украине лучше.
И Трибека пи** про Масквабад, а зубами держащаяся за Киев - тому подтверждение.
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UA
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:55
В Москве реально чище, благоустроеннее, застройка гораздо круче, остекленных балконов и кондеров на фасадах в центре уже не увидишь. Тут надо отдать Собянину должное: террором и деньгами город в порядок привел. Попробуй в центре припаркуйся в 3м ряду. А курбанбайрамовцы в униформе на спецтехнике вычухивают тротуары и обочины.
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airmax78
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:58
antey1969 написав: Vlad442 написав:
Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.
Март 11 года 421
Март 12 года 572
Март 18 года 513
Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.
Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.
При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.
2011 - 1700...1800
2018 - 1100...1200
Короче, судя по представленным цифрам, зарплаты с 2011 года в Киеве выросли на 20+%, а стоимость недвижимости упала на треть.
Странно, что же так мощно повлияло на рынок КРЖН? Коммунальные услуги, выросшие на 50 баксов на такое точно не способны.
Считаете, недвига Киева зверски недооценена? Все графики всех контор рисуют фигуру вниз.
Что-то не складывается в нашем "Датском Королевстве".
То ли представленные цифры далеки от валидных, то ли есть еще какие мощные подводные неучтенные Вами факторы, которые безжалостно врубаются во всю вышеприведенную Вами статистику.
Может, это долларовый ВВП, кратно выросший внешний долг или весьма условный нынешний курс гривны, который держат до выборов за лохматые балабоны?
А может быть, я не прав, и Вы сможете озвучить свою версию?
Я специально привел цифры не делая никаких выводов. У каждого может быть своя версия. Цифры явно не сходятся.
Моя версия.
1 Худые 14-15 года и не жирные 16-17 не позволили людям создать достаточных накоплений для поддержки цен на более высоких уровнях.
2 Строительный бум вымыл старые накопления и вывел на рынок тысячи новых квартир. С 2007 и даже с 2012 успели построить/продать очень много.
3 Украина стала более открытой страной, частью Европы. Можно съездить посмотреть, попробовать поработать. Получить рабочую визу намного проще, чем раньше.
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Vlad442
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:05
airmax78 написав: Tribeca написав:
сеператисты в моем понимании - это те, кто например не считает Донецк Украиной, а жителей Донецка и Луганска - полноправными украинцами.
Если житель Донецка/Луганска орет "расея! расея!" на сборище перед горсоветом, то какой он, нафиг, полноправный украинец?
Если правильные оттудова выехали, а остались неправильно орущие, может пора Донбасс как территорию оставить в покое? Пускай сами попросятся, не в империю зла, которая скоро погрузится в пучину, а в скоро процвевшую вторую Францию, ну ладно- хотя бы вторую Гжеч Посполитую
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antonivs3
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:09
airmax78 написав:
В Москве реально чище, благоустроеннее, застройка гораздо круче, остекленных балконов и кондеров на фасадах в центре уже не увидишь. Тут надо отдать Собянину должное: террором и деньгами город в порядок привел. Попробуй в центре припаркуйся в 3м ряду. А курбанбайрамовцы в униформе на спецтехнике вычухивают тротуары и обочины.
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.
Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.
Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))
По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.
В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.
Киев - мекка лендлордов!
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Tribeca
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:09
Vlad442 написав: antey1969 написав: Vlad442 написав:
Решил посмотреть, что там со средней зарплатой в Киеве после разговора про 15 тыс.
Март 11 года 421
Март 12 года 572
Март 18 года 513
Средняя зарплата по Украине в марте 18 составляет 320 долларов.
Средняя зарплата в 2007 была 270 долларов, в 11 была 329.
При этом ни в 2007, ни в 11-12 не было таких настроений "все плохо, ехать в Польшу собирать клубнику" и т. п. Я не говорю уже про стоимость недвижимости. Цифры с графика Домика.
2011 - 1700...1800
2018 - 1100...1200
Короче, судя по представленным цифрам, зарплаты с 2011 года в Киеве выросли на 20+%, а стоимость недвижимости упала на треть.
Странно, что же так мощно повлияло на рынок КРЖН? Коммунальные услуги, выросшие на 50 баксов на такое точно не способны.
Считаете, недвига Киева зверски недооценена? Все графики всех контор рисуют фигуру вниз.
Что-то не складывается в нашем "Датском Королевстве".
То ли представленные цифры далеки от валидных, то ли есть еще какие мощные подводные неучтенные Вами факторы, которые безжалостно врубаются во всю вышеприведенную Вами статистику.
Может, это долларовый ВВП, кратно выросший внешний долг или весьма условный нынешний курс гривны, который держат до выборов за лохматые балабоны?
А может быть, я не прав, и Вы сможете озвучить свою версию?
Я специально привел цифры не делая никаких выводов. У каждого может быть своя версия. Цифры явно не сходятся.
Моя версия.
1 Худые 14-15 года и не жирные 16-17 не позволили людям создать достаточных накоплений для поддержки цен на более высоких уровнях.
2 Строительный бум вымыл старые накопления и вывел на рынок тысячи новых квартир. С 2007 и даже с 2012 успели построить/продать очень много.
3 Украина стала более открытой страной, частью Европы. Можно съездить посмотреть, попробовать поработать. Получить рабочую визу намного проще, чем раньше.
вы не учитываете сильную детенизацию
в 2007 году обнал стоил 4%
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:13
antonivs3 написав:
Пускай сами попросятся, не в империю зла, которая скоро погрузится в пучину, а в скоро процвевшую вторую Францию, ну ладно- хотя бы вторую Гжеч Посполитую
Какую Францию? Какую Польщу? Мы уверенно перегоним Германию, буквально скоро. Как только Сев.поток2 достроят и транзит нам обрубят, это -3млрд дол в год. Напомню, все заробитчане скопом нам дают +9млрд дол.
Прийдется для компенсации потери трубы еще на 30% увеличить количество гастриков, т.е еще наверное +2-3 млн чел уедут дупы мыть и клубнику собирать. Буквально через 2 года, в 2020.
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Tribeca
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:16
Я кстати помню по Киеву - в 2007 году зарплат меньше 1куе кажется не было ни у кого из офисного планктона. 5 куе считалась более-менее приличной зарплатой в офисе.
Сейчас большинство планктонов об 1 куе зарплаты может только мечтать, а про 5 куе промолчу - думаю даже в бункере Фейслеса таких немного.
Видать все-таки детенизация дала влияние на статистику.
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Tribeca
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