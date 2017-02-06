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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 тра, 2018 22:19
Tribeca
курс гривны ты уже предсказывал
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:20
Tribeca написав:
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Только вынужденно.
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airmax78
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:23
airmax78 написав: Tribeca написав:
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Только вынужденно.
Что, насильно депортируют из уютного Киева во вражеский Масквабад? Как татар-в грузовом вагоне?
Или шеф на ковер вызывает регулярно?
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Tribeca
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:24
airmax78 написав: Tribeca написав:
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Только вынужденно.
Токмо во исполнение воли пославшей мя жены.
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Егор
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:25
trololo написав:Tribeca
курс гривны ты уже предсказывал
Вот скажи, ты реально веришь что в более-менее длительной перспективе, скажем год-два, мы не привыкнем к курсу 30+, как сейчас привыкли к курсу 20+?
У кого есть такие сомнения?
Кто смелый и откроет 5тилетний гривнедепо в Ощаде под 15% без права досрочного снятия? Почему таких желающих нет?
Более того, за последний месяц рубль потерял почти 10%, в аргентине, турции и других третьесортных странах девал, а Украину это обойдет стороной? Как так? Что за экономическое чудо?
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Tribeca
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:28
UA написав:
Лозунгу "Чемодан - Вокзал- Россия" уже лет 30.
А массового исхода нет.
Просто в Украине лучше.
И Трибека пи** про Масквабад, а зубами держащаяся за Киев - тому подтверждение.
Поэтому поезда полны заробитчан из московии. Батрачат тут на стройках, рынках и всяких неквалифицированных работах.
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Егор
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:31
Tribeca написав: airmax78 написав:
Только вынужденно.
Что, насильно депортируют из уютного Киева во вражеский Масквабад? Как татар-в грузовом вагоне?
Или шеф на ковер вызывает регулярно?
Еду, когда георгиевские ленты заканчиваются.
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airmax78
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1
Додано: Суб 19 тра, 2018 22:41
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hume
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:45
С лентами тот еще бред. Неожиданно вспомнили, вероятно те же, кто одновременно забыл русский язык и кем были в УССР его родители (не иначе поголовно диссиденты- Григоренки)
Кстати отличный пример, как баранОв можно сплотить одну отару вокруг фигни, соседнюю против неё же.
Upd: вангую- в будущем войдет в учебники и станет классикой. Если, конечно, у населения планеты есть будущее.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Суб 19 тра, 2018 23:12
Tribeca написав: trololo написав:Tribeca
курс гривны ты уже предсказывал
Вот скажи, ты реально веришь что в более-менее длительной перспективе, скажем год-два, мы не привыкнем к курсу 30+, как сейчас привыкли к курсу 20+?
У кого есть такие сомнения?
Кто смелый и откроет 5тилетний гривнедепо в Ощаде под 15% без права досрочного снятия? Почему таких желающих нет?
Более того, за последний месяц рубль потерял почти 10%, в аргентине, турции и других третьесортных странах девал, а Украину это обойдет стороной? Как так? Что за экономическое чудо?
по сути у нас осталось три спокойных месяца, и три относительно спокойных...
как раз успеют ввести в эксплуатацию ещё 28 000 квартир
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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