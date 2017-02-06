Додано: Суб 19 тра, 2018 22:45

С лентами тот еще бред. Неожиданно вспомнили, вероятно те же, кто одновременно забыл русский язык и кем были в УССР его родители (не иначе поголовно диссиденты- Григоренки)

Кстати отличный пример, как баранОв можно сплотить одну отару вокруг фигни, соседнюю против неё же.

Upd: вангую- в будущем войдет в учебники и станет классикой. Если, конечно, у населения планеты есть будущее.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!