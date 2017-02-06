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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1132113311341135>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:19

Tribeca

курс гривны ты уже предсказывал :lol:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:20

  Tribeca написав:

Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки ;)

Только вынужденно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:23

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:

Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки ;)

Только вынужденно.



Что, насильно депортируют из уютного Киева во вражеский Масквабад? Как татар-в грузовом вагоне?

Или шеф на ковер вызывает регулярно?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:24

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:

Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки ;)

Только вынужденно.


Токмо во исполнение воли пославшей мя жены.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:25

  trololo написав:Tribeca

курс гривны ты уже предсказывал :lol:



Вот скажи, ты реально веришь что в более-менее длительной перспективе, скажем год-два, мы не привыкнем к курсу 30+, как сейчас привыкли к курсу 20+?

У кого есть такие сомнения?

Кто смелый и откроет 5тилетний гривнедепо в Ощаде под 15% без права досрочного снятия? Почему таких желающих нет?


Более того, за последний месяц рубль потерял почти 10%, в аргентине, турции и других третьесортных странах девал, а Украину это обойдет стороной? Как так? Что за экономическое чудо?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Лозунгу "Чемодан - Вокзал- Россия" уже лет 30.
А массового исхода нет.
Просто в Украине лучше.
И Трибека пи** про Масквабад, а зубами держащаяся за Киев - тому подтверждение.

Поэтому поезда полны заробитчан из московии. Батрачат тут на стройках, рынках и всяких неквалифицированных работах.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:31

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Только вынужденно.



Что, насильно депортируют из уютного Киева во вражеский Масквабад? Как татар-в грузовом вагоне?

Или шеф на ковер вызывает регулярно?

Еду, когда георгиевские ленты заканчиваются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:41

  kingkongovets написав:лыбидская и окрестности, свежачок

https://www.skypixel.com/photos/lybidsk ... 1526740283

Отлично, понравилось.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:45

С лентами тот еще бред. Неожиданно вспомнили, вероятно те же, кто одновременно забыл русский язык и кем были в УССР его родители (не иначе поголовно диссиденты- Григоренки)
Кстати отличный пример, как баранОв можно сплотить одну отару вокруг фигни, соседнюю против неё же.
Upd: вангую- в будущем войдет в учебники и станет классикой. Если, конечно, у населения планеты есть будущее.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 23:12

  Tribeca написав:
  trololo написав:Tribeca

курс гривны ты уже предсказывал :lol:



Вот скажи, ты реально веришь что в более-менее длительной перспективе, скажем год-два, мы не привыкнем к курсу 30+, как сейчас привыкли к курсу 20+?

У кого есть такие сомнения?

Кто смелый и откроет 5тилетний гривнедепо в Ощаде под 15% без права досрочного снятия? Почему таких желающих нет?


Более того, за последний месяц рубль потерял почти 10%, в аргентине, турции и других третьесортных странах девал, а Украину это обойдет стороной? Как так? Что за экономическое чудо?

по сути у нас осталось три спокойных месяца, и три относительно спокойных...
как раз успеют ввести в эксплуатацию ещё 28 000 квартир :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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