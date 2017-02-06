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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1132113311341135

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домик отрисовал очередное падение, Бомбер вообще в штопор сорвался, и это ещё не июль даже
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас благодаря футболу мы отвлечёмся от политики, и благополучно войдём в лето.
Под приплыв валюты НБУ начнёт опускать курс доллара всю неделю. Немножко хапанём.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До сентября, многие новострои выйдут на уровень безопасного инвестирования в них. В сентябре на КРЖН придут свежие деньги. До Нового года заселится ещё пара десятков тысяч квартир. И тут лендлордам станет грустно.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 23:28

Ну и на кой чёрт тогда инвестировать в стояк ваших Оранжей? Тре вже зара мотать вудки та збирать на билет в Московию
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 00:09

  pesikot написав:
  BIGor написав:Тупые люди дают тупые советы - вот что я вижу.

Вы о себе очень хорошо сказали. Знаний - 0, зато советов - на весь форум.

+ длинный зеленый нос...
:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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