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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Домик отрисовал очередное падение, Бомбер вообще в штопор сорвался, и это ещё не июль даже
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас благодаря футболу мы отвлечёмся от политики, и благополучно войдём в лето.
Под приплыв валюты НБУ начнёт опускать курс доллара всю неделю. Немножко хапанём.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До сентября, многие новострои выйдут на уровень безопасного инвестирования в них. В сентябре на КРЖН придут свежие деньги. До Нового года заселится ещё пара десятков тысяч квартир. И тут лендлордам станет грустно.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:28
Ну и на кой чёрт тогда инвестировать в стояк ваших Оранжей? Тре вже зара мотать вудки та збирать на билет в Московию
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:09
+ длинный зеленый нос...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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