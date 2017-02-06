Додано: Суб 19 тра, 2018 23:28

Ну и на кой чёрт тогда инвестировать в стояк ваших Оранжей? Тре вже зара мотать вудки та збирать на билет в Московию

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!